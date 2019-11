Jedenácté místo štafety? Je to k pláči, co jsem předvedl, zoufal si Moravec

„Musím si sypat na hlavu, určitě jsme mohli atakovat elitní šestku. Muselo by to ale vyjít všem čtyřem, a to se nestalo, já byl tím nejslabším článkem," uznal pro Českou televizi Moravec, jehož zaváhání na střelnici se stalo reprezentantům osudné. V létě provdaná Kristejn Puskarčíková přitom rozjela štafetu slušně, ale přece jen i ji zbrzdila celkem tři dobíjení na střelnici, takže předávala devátá.

Davidová se pak snažila ztrátu na trati co nejvíc sjet a předvedla skvělý běžecký čas, druhý nejlepší na svém úseku. „Na lyžích jsem se snažila co nejvíc, jenže rozpačitá byla moje střelba vleže, kde jsem spotřebovala tři náhradní náboje. Při stojce jsem měla štěstí na vítr, no tak alespoň tak," líčila nejmladší z české čtveřice do televizní kamery, když předávala šestá.

Moravec solidní umístění udržel bohužel jen do první zastávky na střelnici, kde mu ani maximální dobíjení nepomohlo k vyčištění terčů a musel na dvě trestná kola. „Není publikovatelné, co si o tom myslím. Je to k pláči, co jsem předvedl. Vítr šel z druhé strany než při nástřelu, ale s tím jsem si měl poradit," štvalo Moravce.

I Krčmář se na střelnici trápil

Zdržení české sestavy bylo tak výrazné, že srazilo českou smíšenou štafetu až na 11. pozici. Finišman Krčmář se mohl opřít o výborný běh, jenže na střelnici také chyboval, a tak k vylepšení umístění už nedošlo. „Na ležce jsem měl první tři rány mimo, až pak jsem cvakal, ale ta reakce na vítr přišla pozdě," uznal Krčmář, jenž pak měl už velkou ztrátu, aby ještě zlepšil české pořadí.

Díky skvělé Vittozziové od startu vedla nakonec vítězná Italie, kde všichni čtyři členové v těžkých podmínkách s větrem skvěle zastříleli a měli i elitní běžecké časy. Norové přes horší začátek v podání žen zůstal jen čtyři vteřiny za prvenstvím, protože sourozenci Tarjei a Johanes Thingnes Boeovi neměli konkurenci. Hlavně oni dva jsou podepsáni pod stříbrem své země.

Bronz připadl Švédsku, přestože jeho nejlepší závodníci Öbergová a Samuelsson dali přednost mixu dvojic, který vyhráli. Medaili ale doma získali i jejich čtyři krajané ze štafety.