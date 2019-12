Boe zůstal ve sprintu neporazitelný, Češi pokazili hlavně střelbu

Johanes Thingnes Boe protáhl sérii sprinterských prvenství na čtyři. Od loňského světového šampionátu ve Švédsku stál pokaždé při vyhlášení vítěze na nejvyšším stupni. Šestadvacetiletý Nor tak po triumfu na desetikilometrové trati v Hochfilzenu převzal celkové vedení ve Světovém poháru. Češi si výsledek tak trochu odstřelili, přesto tři z pětice na startu brali body. Nejúspěšnější z nich Jakub Štvrtecký si osm dnů před 21. narozeninami zapsal nejlepší pohárový výsledek kariéry v podobě 29. místa.

„Tušil jsem, že mě budou nahánět Francouzi i moji krajané v čele se starším bratrem Tarjeiem," líčil vítěz v cíli. Nakonec byl jeho největším soupeřem Desthieux, který už popáté v kariéře skončil v závodě SP druhý, ale na premiérové prvenství stále čeká.

Z českých mužů si vedl nejlépe ten nejmladší Štvrtecký, který patřil na lyžích mezi absolutní špičku závodu. Takže i s případnou jednou chybou vstoje mohl myslet na elitní desítku. Jenže udělal tři a 450 metrů navíc se muselo projevit, přesto nemusel být zklamán 29. místem.

Docela těsně za ním skončil Ondřej Moravec. „Radost mám z čistého stojáku, ale na trati to bylo dost dýchavičné. Tam by se určitě dala ještě půl minuta ubrat, ale ten dlouhý tréninkový výpadek po infekci jater je znát. Pro mě je to ale každopádně zlepšení dojmů z Östersundu, ve stíhačce bych si přál ještě nějaký výraznější posun," mínil.

Krčmář: Vůbec nevím, co jsem vymýšlel

Hodně naštvaný byl na sebe Michal Krčmář. „Vůbec nevím, co jsem vleže vymýšlel. Nedokážu ty chyby ani pojmenovat, ale když na první položce dvakrát nespadne terč, tak je to špatné," říkal český biatlonista, pro nějž byl bod za 40. místo v cíli slabou útěchou.

Adam Václavík z celkového počtu deseti ran poslal do terče jen polovinu a při pěti trestných kolech nemohl myslet ani na postup mezi šedesátku účastníků sobotního stíhacího závodu. „Začalo to už problémem se zásobníkem, pak jsem střelbu absolutně nezvládl. Tím tady pro mě bylo zřejmě po závodech, do štafety mě trenér asi nepustí," říkal smutně český biatlonista.

Jeho krajan Michal Šlesingr sice chyboval jen dvakrát vstoje, jenž byl výrazně pomalejší na lyžích a od startu ve stíhačce ho nakonec dělilo necelých pět vteřin.