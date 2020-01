Biatlonisté vyrazí na další štaci s Krupčíkem. Co je s Vítkovou?

Poprvé v této sezoně zasáhne do bojů ve Světovém poháru biatlonista Tomáš Krupčík. Nejlepší český muž loňského mistrovství světa v sestavě českého výběru pro nadcházející díl SP v německém Oberhofu (9. - 12. ledna) doplní Michala Krčmáře a Jakuba Štvrteckého, po vynechaných závodech ve Francii se do týmu vracejí také zkušení Ondřej Moravec a Michal Šlesingr. Naopak Veronika Vítková zatím zůstává mimo a není jasné, kdy začne znovu závodit.

Vicemistr Evropy Krupčík v minulém ročníku SP skončil čtyřikrát v první dvacítce, na startu nové sezony se však potýkal s vleklými zdravotními problémy po borelióze a sezonu začal v IBU Cupu. V posledním závodu v Obertilliachu skončil na šestém místě. Jeho místo v nižší soutěži nyní převezme Adam Václavík.

„Křupas si za loňský ročník zasloužil jet Světový pohár od začátku, kvůli nemoci to ale nebylo možné. Čekali jsme, jak se rozjede na IBU Cupu. Nominace nebyla jednoduchá, kluci jsou relativně vyrovnaní. Hledali jsme nejschůdnější variantu. Potřebujeme vyzkoušet, jak na tom jsou všichni s formou," vysvětluje na oficiálním svazovém webu trenér Zdeněk Vítek s tím, že Václavík pojede v IBU Cupu v Osrblie dva individuální závody. „V Oberhofu se mohlo stát, že by jel pouze sprint," dodává kouč na vysvětlenou.

Adam Václavík během štafetového závodu v Anterselvě.

Český biatlon, Petr Slavík

Čtyřčlenná sestava žen se proti minulé zastávce v Annecy nemění, reprezentační kombinézu obléknou Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Eva Kristejn Puskarčíková. Nejzkušenější Veronika Vítková, kterou omezovaly dýchací problémy a kvůli únavě vynechala prosincové závody SP v Hochfilzenu a ve Francii, se individuálně připravuje v Rakousku. Původně se plánovalo, že by se mohla vrátit po Vánocích, ale z toho prozatím sešlo. Jednatřicetiletá dvojnásobná olympijská medailistka zatím ještě s trenéry nestanovila datum svého návratu do elitního seriálu.

„Máme čtyři holky a jedou se dvě štafety, to není ideální stav. Zvažujeme náhradnici," přiznal asistent trenéra žen Jiří Holubec. Podle webu biatlonmag.cz zatím není jasné, která biatlonistka by mohla do štafetových závodů v Oberhofu a následně další týden v Ruhpoldingu naskočit.

Biatlonový Světový pohár v roce 2020 odstartuje ve čtvrtek ženským sprintem, v pátek tutéž disciplínu absolvují muži. Po sobotních štafetách budou v neděli na programu závody s hromadným startem.