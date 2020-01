V psím počasí se biatlonistky trápily. Puskarčíková si ale vyjela body pro start v masáku

Masáku se zúčastní i Markéta Davidová, po dvou chybách při střelbě vstoje v cíli třiadvacátá. S náskokem více než půl minuty vyhrála Norka Marte Röiselandová. „Po Vánocích jsem hodně pilovala střelbu, doma v podobných podmínkách jako tady," řekla vítězka. První stupně sezóny pro německé ženy zajistila domácí Herrmannová, která měla běžecky nejlepší čas.

Těsně pod pódiem zůstala Italka Wiererová, ale čtvrtým místem uhájila žluté číslo vedoucí závodnice.

Kristejn Puskarčíková byla blízko tomu, aby patřila mezi biatlonistky s čistou střelbou. Nakonec byly jen třetí. Česká reprezentantka až poslední ránu vstoje neposlala do terče. „Odložila jsem začátek celé položky, abych ji dala co nejvíc v klidu, bohužel poslední nespadl. Už jsem cítila jak mi dřevění nohy, přišlo mi to jako na chůdách. Protrpěla jsem i poslední dva kiláky," líčila Kristejn Puksarčíková.

Pohárový seriál se v německém Oberhofu znovu rozjel po téměř třech týdnech, 102 účastnic ženského sprintu muselo poprat s hustou mlhou, do toho neustále mrholilo a na střelnici byly vedle špatné viditelnosti komplikací i proměnlivé poryvy větru. „Pomohlo alespoň osvětlení terčů.

„Za dvě bych střelbu viděla ještě docela v pohodě, ale nějak mi to neběželo. Málem jsem ke konci na lyžích umřela. Vyloženě mi nesedělo, že každý kousek trati byl rozdílný. Jak to pořadatelé prosolili, někde zůstal tvrdý povrch, ale jinde byla stopa úplně rozšlapaná," vyprávěla pro Českou televizi Davidová.

Jen pár vteřin dělilo od bodového zisku Lucii Charvátovou, která doplatila na tři rány mimo terč vleže. „Měla jsem smůlu na tři kalibry, ani úprava polohy mi nepomohla. Počasí bylo hrozný a moc mě mrzí, že jsem si takovým způsobem asi odstřelila účast v masáku," říkala.

Náročnou premiéru v SP prožila 19letá Tereza Voborníková. „Pro mě skvělá zkušenost, ještě nikdy jsem nezávodila před tolika lidmi. To byl silný zážitek," uvedla.