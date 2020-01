Biatlonisté se ve štafetě prali o medaili, Štvrtecký ji vstoje ale odstřelil

Vypadalo to velmi nadějně, snad až na medaili. V polovině štafetového závodu Světového poháru se čeští biatlonisté drželi na skvělém třetím místě, jenže na třetím úseku Jakub Štvrtecký za těžkých podmínek nezvládl střelbu vstoje. Jeho tři trestná kola srazila reprezentanty na osmou příčku. Také potřetí v sezoně dominovali Norové, i když v jejich sestavě tentokrát chyběli oba fenomenální bratři. Johannes Boe doma očekává narození potomka, Tarjei Boe dostal volno před zítřejším závodem s hromadným startem.

Česko na poslední chvíli měnilo sestavu, pozici finišmana obsadil Tomáš Krupčík vracející se po letních zdravotních komplikacích do Světového poháru až nyní v Oberhofu. Volno pak místo něj dostal 35letý Ondřej Moravec, kterého v neděli poprvé během zimy čeká závod s hromadným startem. „Chtěli jsme mu i trochu pošetřit síly," vysvětlil trenér Zdeněk Vítek.

Michal Šlesingr potřeboval na střelnici tři rezervní náboje, z toho dva při stojce. Předával desátý se ztrátou jen čtvrt minuty na vedoucího Nora Birkelanda. „Na první úsek to byl docela úprk, já byl rád, že jsem to přivezl v kontaktu. Řekl bych, že to bylo z mé strany obstojné, Kanaďan Burnotte se mi pak přišel omluvit, že mi svým stylem jízdy hlava, nehlava přerazil hůlku," vykládal pro Českou televizi český biatlonista, který má za tři týdny už 37. narozeniny.

Nory se už na druhém úseku snažil Ital Windisch, ale při prudkém sjezdu na ledové plotně při sjezdu upadl a skončil v příkopě. Navíc pak ani nebyl schopen pořádně střílet a po trestném kole jel až patnáctý. Když pak Bjöntegaard musel při ležce dvakrát dobíjet, do čela se naprosto senzačně dostalo Bělorusko.

Bočarnikov ale nakonec neudržel rychlost na lyžích a předával těsně druhý za Norskem. Michal Krčmář podobně jako jeho krajan dobíjel při položkách třikrát, ale měl rány v dobrém rytmu a hlavně byl skvělý na lyžích, což vyneslo českou štafetu na třetí místo v polovině závodu, půl minuty za vedoucím Norskem.

„Docela fouká, takže složité podmínky na střelnici. Při běhu jsem se cítil super, hodně mě to bavilo," líčil Krčmář. V kontaktu s reprezentací jeli Rusové, těsně za ní Francie a Německo.

Na třetím úseku jednadvacetiletý Jakub Štvrtecký bojoval se svým vrstevníkem Poršněvem, po střelbě vleže se mu ale vzdálil o dvanáct sekund. Zezadu se ale hnal domácí Peiffer, jenž měl úplně nejlepší běžecký čas.

Stojka se pak odehrála poměrně silného větrného poryvu, při němž musel na trestné kolo i vedoucí Nor Dale. Bohužel Štvrtecký svou druhou střeleckou položku totálně nezvládl, přes maximální využití rezervních nábojů zůstaly tři terče nesklopeny a byl z toho český propad na deváté místo.

„Když jsem se postavil na střelnici, děsně tam foukalo, proto jsem i odkládal první ránu. Měl jsem smůlu, že se vítr točil. Nevím, jestli mě zamáčkla tíha okamžiku, bohužel jsem se s tou stojkou nesrovnal. Při dobíjení už se mi klepalo celé tělo," říkal reprezentační benjamínek, který musel kroužit 450 metrů navíc.

Na poslední předávce vedli Norové o téměř třicet vteřin před Německem, třetí jeli Bělorusové společně s Francíí a Ruskem. Další štafety už zaostávaly více než dvě minuty, Krupčík vybíhal na trať osmý. Norský finišman Christiansen při závěrečné střelbě musel na trestné kolo, z nějž se vrátil až šest vteřin za Fillonem Mailletem. Bronz uhájil domácí Doll.

Český finišman vleže musel třikrát dobíjet, při stojce potřeboval jen jeden náhradní náboj, jenže na posledních dvou kilometrech vytuhnul tolik, že se mu rýsující šance na šestou příčku rychle rozplynula. Krupčík tedy nakonec české umístění nevylepšil. „O mém startu se rozhodlo až v sobotu ráno. V běhu to ještě pořád není ono, hlavně ke konci už bylo znát, žer bych na víc neměl. Potřebuju se do únorového mistrovství víc rozjet," vykládal.