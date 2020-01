BIATLON ONLINE: Pohroma pro štafetu! Charvátová musela na tři trestná kola, vejdou se Češky do dvacítky?

Tohle nevypadá dobře. Štafeta českých biatlonistek sice vstupovala do pokračování Světového poháru v Ruhpoldingu s cílem napravit pošramocenou reputaci z poslední doby. Jenže Lucie Charvátová na prvním úseku musela hned na tři trestná kola a naděje Češek šly k ledu. Markéta Davidová při střelbě takřka nechybovala, musela jen jednou dobíjet, ale Češky byly daleko za nejlepšími. Juniorka Voborníková pak dobíjela dvakrát a štafeta se prala o dvacáté místo. Závod odstartoval ve 14:30, vysílá jej ČT Sport, online přináší Sport.cz.

Čeští trenéři se rozhodli při absenci Puskarčíkové obměnit českou štafetu. Sázka na Lucii Charvátovou na prvním úseku jim ale nevyšla. Úvodní ležka skončila sice jen jedním dobíjením, ale střelecká položka ve stoje, to byl v podání Charvátové totální propadák. Češka totiž musela na tři trestná kola.

"Ležka nevypadala zle, ale pak... Nevím, v čem byl problém, nezvládla jsem to," vykládala do televizních kamer Charvátová. Dobře věděla, že nemůže být se svým vystoupením spokojená ani náhodou. "Štafety nemám ráda, nejde mi to. Snažila jsem se, ale nešlo s tím nic dělat," dodala.

Po Charvátové vyrazila na trať Markéta Davidová. Ta ale nemohla pomýšlet na radikální zlepšení. Na svém úseku však předvedla dobrý výkon. Vleže vyčistila terče a na stojce dobíjela jednou. Ve výsledku to stačilo na posun české štafety na osmnácté místo.

"Jela jsem tam sama, takže jsem si z toho udělala tak trochu vlastní závod. Stojka byla pomalá, celkově jsem musela jednou dobíjet. Musím se hlavně dostat zpátky k těm nulám," konstatovala v cíli svého úseku. "Závod se nám nepovedl."

Třetí úsek svěřili trenéři juniorce Tereze Voborníkové. První střeleckou položku zvládla devatenáctiletá biatlonistka skvěle, když vyčistila terče. Stojka mladé Češce už tolik nevyšla, když musela dvakrát dobíjet a česká štafeta se tak prala o umístění okolo dvacátého místa.

Závěrečný úsek bude patřit Jessice Jislové. „Jess se tady nedařilo běžecky, přijížděla na střelnici ve vysokých tepech. Mohla by se v úvodu uhnat. Lucka první úsek zvládne," řekl pro web biatlon.cz asistent trenéra žen Jiří Holubec. Devatenáctiletá Voborníková zažije ve štafetovém závodě SP premiéru.

V Östersundu při prvním podniku sezony Češky skončily osmé, v dalším závodě v Hochfilzenu šesté, v Oberhofu desáté.

Jednu z opor týmu Kristejn Puskarčíkovou na jihu Německa trápilo nachlazení, občas sice v Ruhpoldingu vyrazila na lyže, ale nakonec ani do štafety nenastoupí.

V závěrečné nedělní stíhačce z Češek v Ruhpoldingu nastoupí jen Charvátová, další se při sprintu mezi 60 postupujících nevešly.