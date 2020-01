Propadák sezony! České biatlonistky v Pokljuce jen bodově paběrkovaly

Z triumfu se radovala Němka Denise Herrmannová. Olympijská medailistka z běžecké štafety na lyžích poprvé v kariéře odstřílela čtyřpoložkový závod čistě a vyhrála takřka s minutovou převahou. Švédku Hannu Öbergovou, která přičetla trestnou minutu za jednu nepřesnou ránu vestoje, porazila o 59,2 sekundy. Třetí skončila rovněž čistě střílející Anais Bescondová z Francie s odstupem 1:15,7 minuty. Žluté číslo vedoucí ženy seriálu i 18. místem v cíli uhájila Norka Tiril Eckhoffová.

V českém táboře zavládla ponurá atmosféra. „Evík sice byla z holek výsledkově nejlepší, ale na lyžích se u ní výrazně projevil ten více než týdenní výpadek, kdy kvůli nemoci v Ruhpoldingu pouze ležela v posteli," přiznal asistent trenéra Jiří Holubec. Ve hře byly jen tři reprezentantky, protože ve Slovinsku zase ulehla nachlazená Jessica Jislová a talentovaná Tereza Voborníková už odjíždí na juniorské MS.

České biatlonistky Markéta Davidová (vlevo) a Eva Kristejn Puskarčíková.

Petr Slavík/ Český biatlon

Na Pokljuku má hezké vzpomínky Markéta Davidová, která tu v minulé sezoně brala právě ze závodu na 15 km premiérovou pohárovou medaili. Jenže na svůj bronz z prosince 2018 ale nedokázala navázat. Nejvíc doplatila na nepovedenou střelbu vstoje, při každé zastávce na střelnici v této poloze se dopustila dvou chyb.

Vítězka pátečního vytrvalostního závodu Denise Herrmannová z Německa.

Darko Bandic, ČTK/AP

Jen k průměrnému běžeckému času se jí přičetly celkem čtyři trestné minuty. „Jsem aktuálně v takovém rozpoložení, že jsem si nemohla dovolit moc zaváhání při střelbě, jenže na stojce mi scházela stabilita," přiznala Davidová, kterou čeká nedělní masák.

Úplně katastrofální střelbu předvedla Lucie Charvátová, z dvaceti ran jich poslala mimo terč osm. Nikdo ze stovky závodnic na startu neměl horší bilanci. „Snažila jsem se dát všechny položky v rychlém rytmu, jenže při každé mě to dvakrát ulítlo a s tím absolutně nejde závodit," připustila.

Švédka Hanna Öbergová obsadila v Pokljuce stříbrnou pozici.

Darko Bandic, ČTK/AP

„Lůca měla hodně špatný den, ve všech směrech na ni bylo znát, že se od příjezdu do Slovinska pere s příznaky nachlazení," uvažoval Holubec. Pokud se dá Jislová alespoň trochu zdravotně do kupy, měla by mít Charvátová volno při dnešních smíšených závodech. Možná i při nedělním závodu s hromadným startem, kde zůstala jen v pozici náhradnice. Podobně jako u mužů Moravec.

V sobotu je nejdříve od 13:15 na programu smíšená štafeta jednotlivců, po ní následuje od 15:00 klasická štafeta. Oba závody vám přineseme na Sport.cz online.