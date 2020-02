Finišman se nedočkal, slovenští biatlonisté propadli. Šéf jim kvůli dluhu nepřijel, ale trumf teprve vytáhnou

Tak nic. Finišman Michal Šíma čekal marně, že si zazávodí. Slovenský tým v prvním závodě na biatlonovém MS v Anterselvě předčasně stáhli ze závodu s dalšími štafetami, které byly dostiženy čelem o kolo. Na úvod tedy propadák, ale v krušné éře bez peněz a po Anastasii Kuzminové, která se loni rozloučila s kariérou, možná ne až tak překvapivý. Zvláště když to nejlepší Slováci na start neposlali. Paulína Fialková se ukáže až v pátečním sprintu.

Slováci končili předčasně, byli klasifikování na devatenáctém místě, ačkoli na šesti položkách potřebovali pouze dva náhradní náboje. Úctyhodná střelba. Ale v běhu totálně propadli.

Už Terezia Poliaková na prvním úseku ztratila přes dvě minuty na nejlepší. Další ztrátu přes čistou střelbu přidala Veronika Machyniaková, ve dvaadvaceti nejmladší z kvarteta.

"Na to, že jsme byli na soustředění ve větší nadmořské výšce, tak se mi těžce dýchalo a od začátku mě bolely nohy," posteskla si podle slovenských médií po první bitvě v poměrně vysoko položené Anterselvě.

Česká sestava na stupních: zleva Ondřej Moravec, Eva Kristejn Puskarčíková, Michal Krčmář a Markéta Davidová.

Leonhard Foeger, Reuters

Martin Otčenáš doplatil na technickou závadu. "Zdržel jsem se na střelbě, zlomila se mi pružina v zásobníku a zůstal mi tam jeden náboj, takže jsem musel zásobníky přehodit a nabíjet po jednom. Tam jsem ztratil, jinak bych to ještě odevzdal Michalovi, ale asi by nás i tak stáhli," řekl Otčenáš.

Slováci o to více vyhlížejí páteční sprint žen s Paulínou Fialkovou. „Všechny oči ve slovenském biatlonu jsou upřeny na ni. Jsem zvědavá, jak to zvládne," uvedla před MS hvězdná Anastasia Kuzminová, která coby ruská rodačka sbírala medaile pro Slovensko, ale loni už svoji kariéru ukončila. „Biatlon je nadále na Slovensku velmi populární a věřím, že to tak bude i nadále," zadoufala v radostnější výsledek, než jaký přišel ve čtvrtek.

I po odchodu prožívá slovenské úspěchy i nezdary. „Když vidím závody tam, kde se mi v minulosti dařilo, držím palce, ať to tam Slovákům zase vychází," dodala pro slovenská média pětatřicetiletá rodačka z Ťumeně.

Slovenský biatlon podle médií ale zažívá těžké údobí. Současný šéf svazu Peter Vozár dokonce proto ani nejel do dějiště MS. "Po minulém vedení zůstal dluh víc než 400 tisíc eur. Pro mě jako prezidenta svazu je prvořadá podpora reprezentace mládeže. Radši posílíme servisní a realizační tým," citovaly slovenské weby Vozára.