Medaile už zdobí pokoj žen, bronzové oslavy ale musely odložit. Proč by Hamza jel už domů?

V pátek se už od 14:45 h totiž jede sprint na 7,5 km a Kristejn Puskarčíková do něj vyrazí s číslem 9 a Davidová s číslem 27 jen o devět minut po ní. „Začalo to nádherně, až bych řekla, že jsme si trošku zavařily pro další závody. To napětí, jestli to tady někomu vůbec cinkne, ale rozhodně opadlo. V pátek se budeme snažit ukázat, že máme ještě co říct," líčila Davidová.

Přiznala, že se ji těžko usínalo, protože hlavu měla plnou zážitků a emocí ze smíšené štafety, přesto se snažily s Kristejn Puskarčíkovou co nejrychleji zalézt do postele, aby byly fit i na první individuální disciplínu šampionátu. Forma by tu byla, vždyť právě české ženy skvělým výkonem na prvních dvou úsecích položily základ pro konečné třetí místo v mixu.

Úspěšná sestava českého mixu: zleva Eva Kristejn Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář.

Leonhard Foeger, Reuters

„Pořád nějak nevěřím, že se to stalo. Ale jsem strašně šťastná," řekla 29letá Kristejn Puskarčíková. „Myslím, že to Evík vystihla přesně, ani mě to zatím úplně nedochází, ale pocity jsou boží," přitakala o šest let mladší Davidová. „Musíme pochválit lyže, hodně nás podržely," ocenily obě práci servisu. „Máme radost, jak to klaplo při střelbě, těch deset čistých ran bych ráda dala i v pátek při sprintu. Ve štafetě, když jedete i za kolegy, tak si nějak automaticky hrábnete víc," dodala Davidová.

Během Krčmářova posledního úseku se spolu zavřely do buňky, kde se převlékaly, aby neprochladly. „Držely jsme palce a fandily," řekly unisono, ale finišmanovi vůbec nezáviděly jeho situaci. „Mně tuhly nohy, jen když jsem seděla a viděla ho v televizi střílet o medaili," uvedla pro ČTK Kristejn Puskarčíková. „Klepaly jsme se tam nervozitou. Nakonec jsem zapnula na mobilu datacenter, protože tam se to objevovalo rychleji než na obrazovce a po každém zásahu do terče jsme křičely," připustila Davidová.

V momentě, kdy český finišman zvládl položku vstoje s jedním dobíjením a střelnici opouštěl s náskokem téměř půl minuty na čtvrté Němce, tak již uvěřily v medaili. „Dřív jsem se radši neodvažovala, abych to nezakřikla," řekla Kristejn Puskarčíková, která stále marně čeká na štafetou medaili ze ZOH 2014 v Soči

Michal Krčmář v cíli na bronzové pozici.

Matthias Schrader, ČTK/AP

Češky ji získaly dodatečně po diskvalifikaci dopujících Rusek. „Na papíře jsme bronzové, ale vleče se to už tři roky. Rusky mají odevzdat svoje stříbro Norkám, které pak slíbily přeposlat svůj bronz nám. Je to dominový efekt, takže někdo musí s tím rozdáváním začít," krčila Kristejn Puskarčíková rameny v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Ale ta radost z placky bezprostředně po závodě je úplně jiná a samozřejmě lepší, šance na ten přiznaný olympijský bronz se tak nějak točí v začarovaném kruhu, a uvidíme jestli tahle medaile vůbec někdy přijde poštou. Teď už ale mám tuhle krásnou z Anterselvy," svírala v hrsti cenný kov za smíšenou štafetu z letošního světového šampionátu.

Šéf svazu Jiří Hamza vtipkoval, že Češi už mají po prvním dnu splněno a může se jet domů. „No něco na tom je, ale ještě si zkusíme zazávodit," mínila Davidová. „Možná na nás nebyla při tom mixu taková tíha okamžiku, teď je možná prostor pro klidnější prožití ostatních startů," uvažovala Kristejn Puskarčíková.