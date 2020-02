Jaké máš kalhotky? zaskočil novinář norskou hvězdu. Ta teď může úder vrátit

Norští biatlonisté hned na úvod světového šampionátu v Anterselvě potvrdili role favoritů poté, co ve smíšené štafetě vybojovali zlato. Dá se očekávat, že další cenné kovy budou do jejich sbírky přibývat. Reprezentantky severského království Tiril Eckhoffová a Ingrid Landmark Tandrevoldová se ale vyšvihly i mimo stopu a střelnici, když se pustily do poměrně odvážného projektu.

V této sezoně rozjely vlastní podcast „Kant ut", kde se mezi tréninky a závody dělí o své dojmy s fanoušky. Jejich počin se stal rychle velmi populární.

„Měly jsme za to, že je skvělé rozjet vlastní podcast, protože vše, co říkáme, vždy musí projít přes novináře a může z toho vyjít nakonec něco trochu jiného, než jsme chtěly sdělit. V našem podcastu si můžeme sednout a volně mluvit. Klidně o srač*ách," culila se Eckhoffová v rozhovoru pro televizi tv2.

I en sak om at Tiril Eckhoff lufter frustrasjon om clickbaits i media stiller TV2 med clickbaitoverskrift https://t.co/cZoOBhNDf5 — Jo-Sivert (@josivert) February 14, 2020

Nápad na vlastní informační kanál nespadl jen tak z nebe. Motivací byly podle norských biatlonistek i dotazy, které od žurnalistů dostávaly a moc se jim nelíbily.

Tu vůbec nejhorší si Eckhoffová velmi dobře pamatuje. „Těch divných bylo hodně. Ale ta nejhorší bezpochyby přišla, když se mě novinář zeptal, v jakém jsem jela spodním prádle. To jsem si říkala... okej! Byl to Nor, už si nepamatuju, kdo to byl," vykládala hvězdná závodnice.

Se svojí reprezentační kolegyní plánují, že by teď mohly role otočit a pro změnu grilovat některého ze žurnalistů.

„Možná do našeho podcastu nějakého novináře zlákáme a trochu vrátíme úder zpátky," plánovala v televizním rozhovoru Tandrevoldová.