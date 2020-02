Francie má zlato z mužské štafety po 19 letech, špatně střílející Češi byli třináctí

Českou štafetu rozbíhal Šlesingr, pro nějž to byl poslední závod kariéry na mistrovství světa a zvládl svůj úsek solidně. „Trochu jsem si spravil náladu po rozpačitém výsledku z dvacky. Ve štafetě jsem odvedl to, na co momentálně bylo. Podržela mě střelba," líčil 37letý biatlonista, jenž dal ležku čistě a stojku s jediným dobitím.

Předával devátý. „V běhu na ty mladší už prostě nestačím, ke konci to bylo z mojí strany úplně na krev, málem jsem na posledním kilometru umřel," líčil pro Českou televizi Šlesingr, jenž definitivní loučení s biatlonem chystá za dva týdny při zastávce Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

Od začátku tvrdili muziku Němci a Francouzi, naopak zlato obhajující Norové se brzy dostali do potíží, když Christiansen po stojce musel na trestné kolo. Běžecky ale největší favorité kralovali, Dale je na druhém úseku vytáhl na třetí příčku. Za vedoucím tandemem ale zaostával o minutu.

Moravec dlouho držel Česko na devátém místě, v kontaktu se třemi štafetami před sebou. Jenže při položce vstoje se zkušený reprezentant dostal do velkých potíží. Z prvních pěti ran poslal do terče jen dvě a musel využít všechny tři náhradní náboje. Dobíjení pod tlakem hrozby trestného kola sice zvládl, jenže znamenalo to propad až na 13. místo. „Už jsem toho měl dost, na střelnici se to projevilo, ale tolik chyb by se mi stát nemělo," tvrdil Moravec.

„Bylo mi navíc děsně teplo. Dokonce jsem si při odjezdu ze střelnice nabral sníh, abych ho snědl, protože jsem skoro nemohl dýchat, jak jsem měl sucho v puse," doplnil Moravec, jenž předával třináctý Štvrteckému, který ale nic nevylepšil. „Na trati průměr, na střelnici jsem tím dobíjením nechal spoustu vteřin," říkal benjamínek českého kvarteta.

Němci i Francouzi na druhém i třetím úseku stříleli parádně a jejich minutový náskok se netenčil. Naopak třetí Norové měli stále za sebou Slovince a Rusy. Až finišman J. Bö ale všechny rivaly rychle setřásl. Boj o zlato rozhodl ve prospěch Francie na střelnici lepší Fillon Maillet. Doll po stojce kroužil na trestném kole a v cílové rovince se přes něj přehnalo ještě Norsko.

Krčmář už cítil, že šance vytáhnout někam českou štafetu moc není. Navíc taky kazil střelbu a nakonec 13. pozici hájil ve finiši před Kanadou. „Pro mě další rozpaky a zklamání. Asi bych měl tohle mistrovství hodit za hlavu," vykládal olympijský medailista z Pchjongčchangu.

„Střelecky odvedl dobrou práci na svém úseku vlastně jen Boušek, jenž to slušně rozjel. Ostatní tři kluci na to bohužel absolutně nenavázali. Děsně mě štve, jak nepřesně a pomalu si počínali u terčů. Takhle se štafeta jezdit nedá. Bylo to vážně hrozný, radši to nechám bez dalšího komentáře," tvrdil v České televizi trenér Zdeněk Vítek.