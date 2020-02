Z MS českého biatlonistu poslali pryč, teď udolal i šampiona a má medaili

Medailová útěcha jako hrom! A k tomu další šance. Český biatlonista Adam Václavík se dočkal lichotivého výsledku, druhého místa z řežby v supersprintu na úvod ME v Raubiči, kde navíc má další šance na solidní výsledek. Třeba už ve čtvrtek odpoledne ve smíšené štafetě.

„To je najednou krásných pocitů!" říkal pro biatlon cz. čerstvý vicemistr Evropy s vědomím, že příprava byla všelijaká, sezona také, ve SP bodoval sporadicky, nedávné mistrovství světa v Itálii se mu nepovedlo a rychle se pakoval domů...

„Dnešní výkon a výsledek mi ukázaly, že ta práce má smysl. Je to pro mě opravdu velká úleva a nová krev do žil," oddechl si závodník, který byl léta brán za velký talent. Kdysi sbíral slibné výsledky na Evropě v Novém Městě. Ale od té doby ne a ne prorazit. Až na výjimečné případy. Putoval mezi Světovém pohárem a druholigovým IBU Cupem.

„Teď mohl bojovat klidně i o zlato, ale před finišem se nechal zavřít... Radost máme i tak velkou! Šampionát jsme zahájili medailí, a to je super," hodnotil pro biatlonový web nejlepšího českého zástupce ve středeční první disciplíně ME trenér Aleš Ligaun, jehož svěřenci kromě medailí bojují i o jedno místo do týmu pro nadcházející Světový pohár v Novém Městě na Moravě.

Václavíkovi v konkurenci reprezentačních béček, ale i řady hvězdných jmen, tentokrát vskutku téměř vše sedlo. „S odstupem času vidím, že finiš jsem mohl zvládnout lépe... Díky klukům ze servisu jsem měl fakt výborné lyže, věřil jsem si, že Bočarnikova (pozdějšího běloruského vítěze) předjedu zleva, ale ještě mě stihl zavřít. Skoro jsem se zastavil a byl jsem rád, že jsem udržel náskok před Pidručným," připomněl jméno ukrajinského světového šampiona ve stíhačce z roku 2019 v Östersundu.

„Skalp mistra světa je každopádně cenný. A stříbro považuji za svůj největší úspěch. Jednoznačně," dodal šestadvacetiletý rodák z Jilemnice.