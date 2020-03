Závody bez lidí? Polovičaté řešení a kapka v moři, vadí Krčmářovi. Je mu líto Šlesingra

Co vám proběhlo hlavou, když jste se dozvěděl, že pojedete před prázdnými tribunami? Ulevilo se vám aspoň, že závody nebyly zrušeny úplně?

Je to smutná zpráva a nechlácholí mě, že se pojede, protože mi to přijde jako polovičaté rozhodnutí. Stejně přijede kolem tisícovky lidí z různých zemí, ani nevidím, že by byla podobná omezení v nákupních centrech nebo v pražském metru. Tohle je vidět navenek, protože se chystá velká akce, ale na fotbaly, hokeje i koncerty se zatím dál chodí.

Neberete argumenty, že na biatlon by dorazili fanoušci z celé Evropy?

Všichni vědí, kolik lidí do Itálie pořád jezdí na dovolenou na lyže, i do míst, kam je doporučeno necestovat. Tohle je kapka v moři, nic to rozhodnutí nevyřeší. Ale samozřejmě nám jako závodníkům nezbývá než ho přijmout.

Umíte si představit, jak budou závody před prázdnými tribunami vypadat?

Od rána se snažím na to připravit, ale nevím. Musím se nastavit, že tam nikdo nebude, ale když si vzpomenu na ty předchozí roky… Každému bych to přál zažít, závody tady jsou odměna pro sportovce, fanoušci si to užívali. Je to fakt výjimečná akce, která ztratí svého ducha.

Na sociálních sítích jste závody bez diváků dokonce přirovnal k sexu bez orgasmu.

Hned jsem si říkal, že bych to chtěl nějak okomentovat, a psal jsem si se známým, který to přirovnání zmínil, jen jsem ho trochu zmírnil. (úsměv) Ale přijde mi výstižné, protože ta euforie na trati se nedá popsat. A nevnímáme to tak jen my, i v Itálii se ptali našich trenérů, jestli bude vyprodáno, všichni se sem těšili.

Obzvlášť mrzuté to bude pro Michala Šlesingra, jenž by se měl loučit s kariérou…

Za něj mě to mrzí ještě víc. Za to, co pro český biatlon odvedl, by si zasloužil rozlučku před fanoušky. Jasně, může se rozloučit i za rok, ale v civilu je to něco jiného.

Nemůže být pro vás aspoň drobným pozitivem, že v tichu nehrozí přemotivovanost z fanoušků?

Nechci mluvit za ostatní, ale za mě určitě ne. Vždycky jsem tu byl v transu, dostal ze sebe i kvůli lidem úplné maximum. Naposledy jsem tu byl tak zničený, že jsem si musel po závodech jít na dvě hodiny lehnout, abych nabral energii vůbec na cestu domů…