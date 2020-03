Pecka v tichu! Davidová na stupních

Pro Davidovou je dnešní bronz již třetí v této sezoně a znovu ve sprinterském závodu na 7,5 kilometru. Třetí doběhla při úvodním dílu SP v Östersundu i před Vánoci v Le Grand-Bornand.

S jednou chybou při střelbě vleže nestačila nejlepší Češka jen na vítěznou Němku, ztratila na ni 50 sekund. Za druhou Anais Bescondovou z Francie zaostala 27 sekund. První dvě závodnice sestřelily všech deset terčů.

"Letos mám nějakou bronzovou sezonu. Jsem za to samozřejmě ráda, že to jsou medaile. Ale jo, myslím si, že by to bylo boží, a o to víc mě mrzí, že to je před prázdnými tribunami," řekla novinářům třiadvacetiletá biatlonistka z Jablonce nad Nisou. Celkově v kariéře stanula na pódiu v individuálních závodech posedmé.

Davidová startující s dalšími hvězdami zkraje pole měla ve chvíli, kdy projela cílem, druhý nejlepší čas. Pak ji pokořila Francouzka, ale ještě musela dlouhé minuty čekat, jestli ji neohrozí některá další závodnice. Až pak v nezvykle tiché kulise mohla propuknout radost.

Kvůli šíření nového typu koronaviru měli diváci do Vysočina Areny vstup zakázán.

Rozhodla o tom v pondělí Bezpečnostní rada státu. Přesto se za oplocením závodních tratí sešly na některých místech hloučky fanoušků s vlajkami a snažily se pokřikem a troubením povzbuzovat závodnice i na vzdálenost několika desítek metrů.

Další české biatlonistky se potýkaly se špatnou střelbou. Lucie Charvátová, držitelka bronzu z nedávného mistrovství světa v Anterselvě, obsadila s třemi chybami 39. místo. Eva Kristejn Puskarčíková měla na úvodní položce problémy se zbraní, musela na trestný okruh dvakrát a skončila sedmapadesátá. Jessica Jislová byla o sedm příček níže.