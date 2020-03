Naštvaná Davidová nechtěla mluvit. Nemá cenu střílet do vlastních řad, uznal Rybář

Tradičně patří k nejrychlejším lyžařkám mezi biatlonistkami, což potvrdila i bronzem při čtvrtečním sprintu. Jenže v neděli měla až dvacátý běžecký čas z třicítky účastnic, na nejrychlejší Němku Denise Herrmannovou ztrácela 1:18. A nebylo to únavou z nabitého programu.

„Vůbec jí to nejede,“ ozývalo se už v průběhu závodu z trenérských vysílaček. Markantní to bylo zejména ve sjezdech, kdy jí soupeřky na pár metrech výrazně podjížděly. Když k tomu Davidová přidala čtyři chyby při střelbě ve stoje, uzavírala druhou desítku.

Česká reprezentantka Markéta Davidová v závodu s hromadným startem během Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

Josef Vostárek, ČTK

Když pak odcházela z prostoru cíle, neměla náladu na rozhovory. Jen do televizních kamer řekla: „Nebudu to komentovat, abych neřekla něco, co by mě později mrzelo.“

Nechtěla se pouštět do kritiky servisu, což ocenil sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář. „Spíš bych jí za ostatní poděkoval. Nemá cenu střílet do vlastních řad, protože v emocích člověk řekne spoustu věcí, kterých pak lituje,“ uznal. „Tak by se měl chovat každý v týmu, je třeba si to vyříkat uvnitř, ale není to tak, že bychom před tím zavírali oči,“ ujišťuje Rybář.

Servisní tým u české reprezentace se měnil za poslední roky několikrát. Před sezonou 2016/2017 odešel po šesti letech k Bělorusům německý servisman Danielo Müller a nahradil ho Čechokanaďan Tom Žídek. Ten skončil po minulé sezoně a do role šéfa servisu se posunul Vojtěch Prášil.

Davidová nebyla první v českém týmu, komu v Novém Městě nesedly lyže, po sprintu s nimi nebyl spokojený Ondřej Moravec. Michal Krčmář naopak servis po svém čtvrtém místě pochválil, i další závodníci během sezony práci Prášilova týmu opakovaně oceňovali.

„Vždycky řešíme, když sportovec přijde s tím, že mu to nejede. Někdy řekne, že na to neměl, a zrovna Ondra opravdu není ten, kdo by se na lyže vymlouval pořád,“ popisuje Rybář. A skutečně, druhý den ve štafetě už se Moravec podle svých slov cítil o 300 procent lépe.

Liší se i lyže

Skluz lyží není jen otázkou samotné mázy, liší se i struktury podle jednotlivých výrobců. Davidová jezdí na lyžích značky Salomon.

„Třeba v Koreji měla Markéta úplně famózní lyže. V některých podmínkách může mít určitá značka výhodu, jinde je to naopak,“ říká Rybář podle něhož nebyl nedělní závod prvním případem v sezoně, kdy se Davidová na své běžky nemohla úplně spolehnout.

„Nikdy nemáte jistotu, že lyže budou celou sezonu dobré. A nemyslím, že by s tím kluci nic nedělali,“ zastal se servisního týmu. V neděli se podmínky v Novém Městě na Moravě skutečně změnily, oteplilo se, počasí bylo takřka jarní. „Nejsme jediní, komu se něco takového stane, ale na domácím Světovém poháru to mrzí ještě víc,“ přiznal Rybář.

„Markéta si totiž zaslouží poklonu za bojovnost. Byl to tristní pohled, když se závodník snaží a pak dostane v každém sjezdu naloženo. Jinak by i se čtyřmi trestnými koly mohla být do desítky,“ věří Rybář.