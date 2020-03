Biatlonisté na konci světa! Nemám to tu v lásce, říká Moravec o výsledkovém ráji

Zítra tam v 15:30 začne sprintem. A nakonec možná ve finském středisku zažije více závodních pokusů než kdy jindy. Finálové závody v Oslu jsou kvůli koronaviru v ohrožení a ve hře je i varianta se setrváním ve Finsku.

Moravec tu byl čtyřikrát na stupních v sólových závodech, na MS 2015 byl členem zlaté smíšené štafety. Pro něj výsledkový ráj... „Asi neexistuje místo, kde bych měl tak dobré výsledky," připouští pro biatlon.cz, ovšem z cesty na sever zase tak odvázaný není.

Na tréninku nejen českému týmu pršelo. „Sníh byl strašný. Ale počasí by se mělo umoudřit. Nemám to tu úplně v lásce, byť výsledky tu mám dobré. Straší tu kopce, ale trať mi docela sedí. Za předpokladu, že bude sníh, který aspoň trochu pojede, bych měl být schopen udělat celkem slušný výsledek. Střelnice tu bývá většinou těžká, ale to mi hraje do karet," vyhlíží Moravec optimisticky sérii závodů.

Déšť sice likviduje sníh, ale v zásobě je ho dost a navíc má přijít rázný obrat. O víkendu by měly teploty klesnout k minus 10. Trať patří mezi ty vůbec nejnáročnější, za vše hovoří název jednoho ze stoupání: „Zeď." K tomu pověstná větrná střelnice.

I tu si pamatuje Jessica Jislová. A kromě toho i lichotivé čtvrté místo z dorosteneckého MS 2012.

„Kontiolahti mám spojené s tím, že je tu ošklivo, fouká nebo je zima. I přesto to tady mám docela ráda, ani nevím proč," říká pro biatlonový web Jislová.

Středisko ovšem dostává hned jinou tvář, když vykoukne slunce. „Je to pak super. Areál je na konci světa, máte tu klid, nic vás neruší. Je tady strašně dlouhý stadion, a než se jím člověk prokouše, tak to trvá. Pak když potkáte kopec, tak je extrémně prudký a dlouhý. Je to tu taková houpačka. Tím, jak je tu těžká střelnice, tak je tu při dobré střelbě o to větší šance na dobrý výsledek," ví Jislová a je natěšená na závěrečné bitvy sezony.

Program v Kontiolahti čtvrtek 12. 3. – 15:30 – sprint mužů pátek 13. 3. – 15:30 – sprint žen sobota 14. 3. – 13:45 – stíhací závod mužů sobota 14. 3. – 15:45 – stíhací závod žen neděle 15. 3. – 13:15 – smíšené dvojice neděle 15. 3. – 15:15 – smíšená štafeta

„Připadá mi, že se teprve rozjíždím. Přes Vánoce a pak na Pokljuce jsem byla nemocná, takže jsem začínala úplně od znova. Nejsem tak unavená jako holky, které jely o hodně víc závodů než já," připomíná pro biatlon.cz.

V českém kádru nastala jedna změna. Michala Šlesingra, který se v Novém Městě rozloučil s kariérou, nahradil Tomáš Krupčík.

Česká sestava Muži Michal Krčmář Tomáš Krupčík Ondřej Moravec Jakub Štvrtecký Adam Václavík Ženy Markéta Davidová Lucie Charvátová Jessica Jislová Eva Kristejn Puskarčíková

Závodí se prakticky doma u hvězdné Finky Kaisy Mäkäräinenové. Ta bydlí v blízkém hlavním městě provincie Severní Karélie Joensuu, odkud je to do biatlonového areálu jen 14 kilometrů. Na tribunách pro 15 000 lidí mívají převahu Rusové, kteří to mají kousíček.