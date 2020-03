Je konec. Král biatlonu a velkých gest se loučí. Děkujeme Martine

Rozloučení, jaké si rozhodně nepředstavoval. A také přinejmenším trochu překvapivý konec. Nejlepší biatlonista poslední dekády Martin Fourcade to balí. Kariéru zavírá v nevlídném Kontiolahti, bez diváků a nejspíš i bez koruny pro krále letošního Světového poháru. Na jaké milníky jeho kariéry nikdy nezapomeneme?

Olympijský hrdina - Do Pchjongčchangu jel francouzský fenomén s dechberoucí sérií 18 závodů na stupních vítězů v řadě a hned v úvodním sprintu se čekala radost pro francouzský tým. V promrzlém závodě ale hned při střelbě vleže třikrát chyboval a ač byl na trati jednoznačně nejrychlejší, na lepší než osmé místo to nestačilo.

To, jak velký je závodník, ale ukázal hned poté. Sprint ho nevykolejil, věděl, že je nejlepší a dle toho se také chladnokrevně zachoval. Z osmého místa zcela suverénně dokázal opanovat stíhačku. S obrovským náskokem, doslova krutě, zničil veškerou konkurenci. Král byl tam, kam ho všichni před hrami pasovali - na trůnu. V dalším programu pak otec dvou dcer přidal zlato ze závodu s hromadným startem a také ze smíšené štafety a společně s norským králem lyžařských sprintů Johannesem Høsflot Klæbem se stal nejúspěšnějším mužským účastníkem her v Koreji.

Bojovník proti dopingu - Fourcade byl velkým bojovníkem za očištění svého tolik milovaného sportu. Stál v čele petice, která požadovala tvrdší boj proti zákazaným látkám (společně s Američanem Lowellem Baileym a Michalem Šlesingrem). Sám se dostával pod silné verbální útoky, zejména ze strany ruských fanoušků na sociálních sítích. Francouz kolikrát dovedl svůj nesouhlas s ruskými praktikami dát najevo i přímo na trati. Pifku měl především na Alexandra Loginova, který byl pozitivně testován na EPO.

Na světovém šampionátu v roce 2017 vrazil Rusovi při smíšené štafetě hůlku mezi lyže. Rusové mu za to nepodali na stupních vítězů ruku. Jiný Rus Anton Šipulin řekl, že u něj Fourcade ztratil naprosto respekt. "Pokud mě někdo chce napadat za to, že bojuji za čistý sport, tak je to smutné," říkal pak v rozhovorech o daném incidentu rodák z Céretu.

Velká gesta na střelnici, nerespekt nebo adrenalin? I tenhle obrázek zůstane dlouho na očích biatlonových přznivců. Tím, jak dnes jedenatřicetiletý biatlonista závodům často dominoval, dával svoji suverenitu na odiv ještě před cílem a to různými způsoby. Nezapomenutelnou zůstane třeba oberhofská stíhačka z roku 2018. Vládce sezony byl pod neustálým tlakem Norů a Emil Hegle Svendsen tenkrát přílil olej do ohně prohlášením, že se jich Martin Fourcade bojí. A jak Francouz reagoval? Při poslední palbě vybílil terče a místo rychlého výstřelu zpátky na trať si stihl všechny Nory na střelnici prohlédnout a s elegantním vybruslením z poslední stojky v klidu pokračoval do závěrečného kola.

Nutno podotknout, že s Nory to bylo vždycky ve sportovní rovině, a právě taková gesta dělala z biatlonu nádhernou podívanou. Obzvlášť jeho nástupce na trůnu Johannes Thingnes Bø to bral vždy s nadhledem.

Merci champion ❤️ https://t.co/HTgVeGUJdn — IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2020

Bitvy těchto dvou budou na biatlonových kolbištích samozřejmě scházet nejvíce. Fourcade však cítil, že už v nich většinou nestačí a možná i proto nechce končit mezi poraženými.

Nemá důvod, hlavně díky němu se povedl Francouzům ovládnout mužský biatlonový svět a nepochybně i on dokázal pomoci svým nástupcům. Vždyť ve skromných podmínkách, bez velké finanční podpory za sebou dokázal vyvézt možná nejvyrovnanější mužský biatlonový tým součastnosti....

Fillion Mallet, Jacquelin, Desthieux nebo Guigonnat mu za vyšlapanou cestičku musí být obrovsky vděční, a my také - za neskutečné zážitky. Adieu králi...