Osmá Davidová napsala pěknou tečku. Wiererová obhájila křišťálový glóbus, Eckhoffová si ho odstřelila

Osmé místo v sobotním stíhacím závodě ve finském Kontiolahti, to bylo poslední slovo české biatlonistky Markéty Davidové v letošním Světovém poháru. Ještě před třetí střelbou vedla, ale při položkách vstoje udělala celkem čtyři chyby, což ji stálo reálnou šanci na stupně vítězů. Strhující byl boj o celkové prvenství. Velký křišťálový glóbus nakonec obhájila Italka Dorothea Wiererová, i když ještě před poslední stojkou byla v lepší pozici v té chvíli vedoucí Norka Tiril Eckhoffová. Cennou trofej si ale doslova odstřelila.

Hned úvodní střelba při silném větru hodně přeházela pořadí. Jednou z mála žen, které daly ležku čistě, byla Němka Preussová. Předstihla tak krajanku Herrmannovou, ale za jejich zády se rozjížděla bitva o velký křišťálový glóbus. Wiererová, která měla celkově náskok devíti bodů, startovala o šestnáct míst za norskou rivalkou a tady měla o trestné kolo méně, čímž se Eckhoffové dost přiblížila

O překvapivou zápletku stíhačky se vzápětí postarala Davidová, která si od startu držela páté místo, ale druhou položku zvládla na rozdíl od soupeřek bezchybně. Přitom obě Němky minuly terč čtyřikrát. Střelnici tak česká biatlonistka opouštěla první s náskokem 22 vteřin na tandem Simonová, Vittozziová.

Při střelbě vstoje doplatila na poryv větru ale také Davidová a byly z toho tři trestná kola a pokles na osmou příčku. Do čela se čistou položkou vyšvihla Eckhoffová s náskokem deseti vteřin. Celkový triumf v SP se v té chvíli vzdaloval Wiererové, která se po dvou po chybách propadla až na 14. místo.

Eckhoffová šanci neudržela

Jenže stále nebylo nic hotovo. Podobně jako o chvíli dřív Češka totiž dopadla na střeleckém stavu číslo jedna Eckhoffová při závěrečné položce. Tři trestná kola ji navíc vzaly tolik sil, že už se ve finiši nedokázala zlepšit své postavení a cílem projela až desátá, jen těsně před Wiererovou, která se mohla radovat, že Světový pohár zase ovládla.

„Ještě mi ani nedochází, co úžasného jsem zvládla. Po 19. místě ve sprintu a potom i během stíhačky jsem byla skoro jistá, že to už nevyjde. Ale bojovala jsem do poslední chvíle a vyplatilo se," řekla Wiererová, která je první úspěšnou obhájkyní prvenství v SP od roku 2002, kdy uspěla legendární Švédka Forsbergová.

Pohár národů ovládli v obou kategoriích znovu Norové, Česku patří mezi muži a ženami shodně deváté místo, zaručující pro příští sezonu čtyři místa ve startovní listině SP.

Prvenství v závodě slavila Francouzka Simonová, pro níž to je trochu satisfakce po nevydařeném MS. Trochu hořké loučení s kariérou zažila domácí Kaisa Mäkäräinenová, protože 37leté finské legendě u toho chyběli diváci a přes mohutný finiš zůstala ve stíhačce těsně pod stupni vítězů.

A rychle domů

Davidová při této poslední položce minula až poslední ranou, což ji přes výborný běh vzalo šanci dostat se na pódium, ale nakonec se radovala i z osmého místa. „Střelnice byla dost zrádná a poryvy větru fakt hodně silné. Trošku mě to mrzí, že mi tam začalo tak hodně foukat, jak jsem tam přijela na tu třetí položku úplně první. Ale dělala jsem, co šlo a musím moc poděkovat servisu za lyže, jely perfektně. Teď nás čeká závěrečná složitost této zimy. Zvládnout odjezd tak, abychom se co nejdřív dostaly domů," líčila nejlepší z českých žen.

Na body dosáhly i Lucie Charvátová, která byla v cíli na 28. místě. Jessica Jislová brala solidní 33. příčku.

Stíhačka se jela už bez Slovenek, Rakušanek a nakonec i Ukrajinek, které předčasně odletěly. Český realizační tým nasedl do aut a vyrazil domů bezprostředně po skončení závodů. Reprezentanti mají pak letět v neděli z Joensuu přes Helsinky do Prahy. „Měli jsme po sezoně jiné plány, ale situace je taková, že budeme sedět doma a přát si hlavě zdraví sobě i všem dalším. Celou zimu jsem psala diplomku, tak teď mám prostor ji ještě dopilovat a vylepšit," usmála se Charvátová, pro níž je konečné 27. místo ve Světovém poháru životním maximem. Podobně může bilancovat Davidová, která je v celkovém účtování seriálu na čtrnácté pozici.