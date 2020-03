Velká sláva pro český biatlon. Kdo ji ještě před érou Koukalové obstaral?

Zažívala velkou radost. Vítězkou celkového hodnocení Světového poháru se před 30 lety, přesně 17. března 1990, stala biatlonistka Jiřina Pelcová-Adamičková. V tehdejším Československu byla první závodnicí, které se něco takového povedlo. Úspěch to byl mimořádný, ale bez výraznější publicity.

„Za mé kariéry spousta lidí u nás ještě vůbec nevěděla, co to vlastně biatlon je," vzpomínala před časem Pelcová-Adamičková.

Dnes padesátiletá rodačka z Jablonce nad Nisou od devíti závodně běhala na lyžích. Později přesedlala na biatlon, který jí přišel zajímavější. Úspěšnou kariéru ukončila v roce 1998, chtěla se víc věnovat rodině. To už za sebou měla o dva roky dříve návrat do stopy a na střelnici po mateřské dovolené.

Před tím se stala nejlepší biatlonistkou sezóny 1991/92, na trůn ji posadilo páté místo na ZOH v Albertville. Zaznamenala i další triumfy. Je mimo jiné i mistryní světa z roku 1993 ve štafetě, z MS má pak ještě dva bronzy - z let 1989 (štafeta) a 1992 (družstva).

Gabriela Koukalová na archivním snímku.

Vlastimil Vacek, Právo

Celkovým triumfem ve SP ji až o dlouhých 26 let později napodobila Gabriela Koukalová, kterou kdysi v Jablonci stihla zaregistrovat už jako malou šikovnou holčičku. „Gabče nesahám svými výkony ani po kotníky," nešetřila pak komplimenty Pelcová-Adamíčková k nástupkyní. Později už se podobnému výsledku v celkovém pořadí SP v českých barvách nikdo ani nepřiblížil.

„Pro mě je právě Jiřinka tou Paní biatlonistkou," vrátila chválu Koukalová, která už mezitím také vyklidila biatlonové pozice, ale biatlon se souputníky z reprezentace dostala do povědomí české fanouškovské veřejnosti.

„Dneska už je to úplně o něčem jiném, než když jsme závodily my. Navíc není srovnatelný ani zájem, teď se na tento sport chodí dívat lidi do hospod," srovnala Pelcová-Adamíčková svoji éru s tou současnou.