Vrátí se biatlon do Nového Města v plné parádě? Šance jsou vysoké

Zatímco se v nelehké době pandemie koronaviru sportovní fanoušci s těžkým srdcem loučí s jednou sportovní událostí za druhou, jednu vrcholnou akci by Česko mohlo získat. Nové Město na Moravě se uchází o světový šampionát v biatlonu v roce 2024.

Za rok se Světový pohár do Vysočina areny vrátí o týden později (11.–14. 3.), poté co si biatlonová elita vyzkouší olympijské tratě v Číně. O tři roky později by se ale v Česku mohlo po jedenácti letech bojovat i o světové medaile.

Jasno bude v září, kdy kongres Mezinárodní biatlonové unie vybere jednoho z kandidátů. Soupeři Nového Města? Předseda českého svazu Jiří Hamza očekával před uzávěrkou přihlášek dva až tři uchazeče.

„Myslím, že bude kandidovat Bělorusko, mluví se o švýcarském Lenzerheide, nevím, co Oslo, Rusové teď kvůli dopingové aféře kandidovat nemůžou,“ připomněl během SP v Novém Městě.

Čtvrtý pokus

Nové Město se o šampionát ucházelo už pro roky 2019, 2021 a 2023, ale neuspělo. „Teď jsou naše šance vysoké,“ věří Hamza s tím, že by kandidaturu neměla poškodit ani koronavirem vynucená absence diváků při Světovém poháru. Kongres se navíc uskuteční v Praze.

Systém volby bude odlišný. „Komise objíždí kandidáty a kongresu jednoho navrhne. Buď bude nadpoloviční většinou schválen, nebo komise navrhne dalšího,“ líčí Hamza.

Úspěch kandidatury by měl urychlit i plánované změny ve Vysočina areně. „Chceme mít co nejméně mobilních staveb, utrácí se za ně spousta peněz. Chceme změnit koncept a mít víc pevných staveb jako tribuny a záchody, aby i diváci měli větší komfort. Je vidět, že areál je využívaný a že se to zaplatí,“ připomíná Hamza.

Do Nového Města na Moravě se v uplynulé sezoně vrátil Světový pohár běžců na lyžích, pravidelnou zastávkou je Vysočina arena i pro SP na horských kolech.