To je rychlost! S biatlonem začala před pár týdny a už má místo v reprezentačním áčku

Do reprezentace v jakémkoliv sportu většinou vede mnohaletá strastiplná cesta, ale třeba Švédka Stina Nilssonová začala s biatlonem teprve před pár týdny a už se dostala do reprezentačního áčka své země. Nicméně nyní už bývalá elitní závodnice v běžeckém lyžování připouští, že se má v novém oboru ještě hodně co učit.