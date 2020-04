Žádné bikiny, žádné lyže. Biatlonová kráska spustila na nečekanou notu

Došlo i na vcelku nečekané aktivity. Ukázala, že při troše tréninku by jí to náramně šlo nejen s malorážkou a na lyžích.

Potvrzuje to video tak trochu skryté na sítích, Biatlonovou krásku ukazuje bez malorážky lyží, ale také bez bikin, v nichž se v posledních dnech ukazuje na sítích více než často. Zato vzala do rukou hudební nástroj.

Předvedla se jako pravá Tyrolačka. Tedy v jejím případě Jihotyrolačka, a to s harmonikou. Chybí snad jen jódlování. Anebo třeba duet s Gabrielou Koukalovu, která kdysi vydatně pěla nejen na závodnických večírcích. Wiererová tenkrát do hudební party biatlonistů nepatřila, ale podle obdivných reakcí fandů by tam asi nedělala ostudu.