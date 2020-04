Další ztráta pro slovenský biatlon! Opory opouští klíčový muž

Jediný vítěz Světového poháru v běhu na lyžích v samostatné éře Slovenska, pod jehož vedením sestry Fialkovy dosáhly několika výrazných úspěchů, přijal nabídku z Polska. Povede reprezentační tým běžkyň. Informovala o tom slovenská veřejnoprávní televize RTVS.

„V podstatě si mě vyžádala dvojnásobná olympijská vítězka Justyna Kowalczyková. Vytvořil se tam velmi perspektivní tým a doufám, že naše spolupráce bude klapat," prohlásil 43letý Bajčičák s tím, že nabídka se téměř nedala odmítnout. „Je to pro mě šance se trenérsky posunout a pro Paulínu a Ivonu zase výkonnostně povyrůst."

„Je to pro nás trochu překvapení, že se takto rozhodl, ale nedá se nic dělat. Je to škoda," citoval Paulínu Fialkovou server Nový čas.sk. „Já i sestra jsme mu velmi vděčné za vše, co pro nás udělal. Přinesl do naší přípravy jiný pohled, jiný systém a odrazilo se to i ve výsledcích."