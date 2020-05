Člověk musí jít štěstí naproti. Já se rozhodla běžet! A co vy? ptá se Koukalová

Dávno už nezávodí, ale fanoušci dále hltají každé její slovo. Bývalá biatlonová šampionka Gabriela Koukalová se snaží do lidí pumpovat optimismus, i když se třeba nedaří. „Víte, jak to je. Člověk musí jít štěstí naproti. Já se rozhodla běžet!! A co vy??," naznačila, že při sportu se vyplavují endorfiny a nálada se zlepšuje jako když mávnete kouzelným proutkem. Svůj recept, jak nevidět budoucnost v temných barvách, odtajnila na svém facebookovém profilu.

Život bývá někdy pořádně drsný, nemazlí se s osudy lidí, ať jde o mistra světa, nebo třeba prodavače z obchodu. I bývalá biatlonová reprezentantka přiznává, že se mnohdy trápila. „Častokrát jsem si ve svém životě přála jen tak uletět před vším, co mě trápilo. Věřte nebo ne, za poslední roky jsem dostala tolikrát od života za uši, že už jsem někdy ani nevěřila v pozitivnější chvíle," naznačuje, že byl její na první pohled pohodový život byl plný stínů na duši.

Nenechala to být a pátrala ve vzpomínkách, co bylo špatně. „Zabývala jsem se tím, co jsem v minulosti mohla udělat líp a neuvědomovala si, že se tím připravuji o přítomnost. Od dob kdy jsem závodila až po dnešní úsměvy jsem musela ujít kus cesty. Cesty, která nebyla easy, ale jsem za ní o to víc vděčná," svěřuje se Koukalová.

Tvrdí fanouškům, že každá nová situace a zkušenost můžou být signálem k posunu správným směrem. „Život je jedno velké poznání, díky kterému se můžeme stále posouvat. Každý den být lepší, než jsme byli včera. To je přeci velká motivace, nebo ne? Víte, jak to je. Člověk musí jít štěstí naproti. Já se rozhodla běžet!! A co vy??," snaží se povzbudit své fanoušky. A ti berou slova šampionky vážně. Kladných hodnocení na facebooku už nasbírala Koukalová tisíce.