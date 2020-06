Brutální trénink. Biatlonistka si dává mimořádný přídavek

Trénink na kolečkových lyžích, to je klasika pro lyžaře i biatlonisty. V případě ruské závodnice pak přichází na řadu neobvyklý přídavek.

„Po kolečkách je tu práce s palicí," píše se na Twitteru ruské reprezentace. Ruce dostávají zabrat, jak ukazuje video.

После тренировки на роллерах Лариса Куклина поработала с кувалдой. Сил в новом сезоне! 🇷🇺💪 pic.twitter.com/x38qjdzYNs — Биатлон России (@russianbiathlon) May 30, 2020

Stejné části těla pochopitelně posiluje i poslední vítězka seriálu SP Dorothea Wiererová a další závodnice, ale řeší to poněkud jinak.

https://www.facebook.com/DoroWierer/videos/217452529351143/

Ruská reprezentantka se toho ovšem nebojí. A závodnicky zraje. V předminulé zimě si připsala s ruskou štafetou vítězství při SP v Oberhofu, v předešlé se výrazněji začala prosazovat individuálně a v celkové klasifikaci skončila jedenadvacátá, za rok vystoupala o 41 příček. Ve svých devětadvaceti!

A zjevně chce ještě výš. S venkovním tréninkem to ovšem nemohla během tohoto jara moc přehánět s ohledem na koronavirovou situaci v Rusku. Ale brutální bušení do gumy zařazuje do programu už dlouhou dobu. „Z domu vycházím jen ve výjimečných případech," připomínala vycházky kolem smetiště, kde je dostatek starých pneumatik a těm, kteří ji sledují na sítích, vzkázala: „Mysleli jste si, že polehávám v legínách na koberci, ale ne vše je (při tréninku) tak krásné."