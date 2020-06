Léto biatlonistek: vařený sob venku chutná líp, rozpálené Norky jsou nalehko u vody i v závějích

Trénink, cyklovýlety, túry, rodinné fotografie, to vše najdete na sociálních sítích biatlonistů. Mnohdy i v hodně zajímavém provedení.

Karoline Erdalová, norská medailistka z ME, vyrazila s kamarádkami do horské oblasti Jotunheimen. Do závějí ve výšinách si vyšly jen celkem nelehko, ale pro otužilé Seveřanky to nemůže být problém.

https://www.facebook.com/karolineerdal1/posts/546832976011514

Sluneční paprsky si užívala i další Norka, mnohem úspěšnější Tiril Eckhoffová, druhá v posledním ročníku SP. „Norsko je krásná země," mohla si pochvalovat při reklamním focení.

https://www.facebook.com/TirilEckhoffOfficial/posts/1353829161487893

Romantiku u chladného jezera si dopřává švédská biatlonová veteránka Elisabeth Högbergová. V Östersundu, kde v mrazivých listopadových či prosincových dnech většinou začíná SP, v bílých nocích vyráží do vlnek místní obří vodní plochy na dohled stále ještě zasněženým vrcholkům hor.

K tomu paddleboard a třeba i večeře připravená venku „Sob vařený s houbami, chilli, rýží a smetanou. Bylo to tak dobré; ostatně všechno chutná mnohem lépe venku!"

A do toho všeho samozřejmě patří trénink, který naprostou většinu biatlonistů uzavřel v domovských podmínkách.

Trénink s ratolestí nabízí Jekatěrina Jurlovová-Perchtová.

Kdysi hvězdná Běloruska Darja Domračevová se pro změnu pochlubila pěstitelskými úspěchy.

Zato dokonalý jahodový oddech prezentuje mládežnická mistryně světa Ukaleq Slettemarková, v Norsku žijící rodačka z Grónska.