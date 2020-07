Nevyfotím se s vámi, vzkazuje Koukalová. Fandové s ní souhlasí

Čísla jsou přinejmenším podezřelá, situace s koronavirem se může vyvinout všelijak, je zřejmé. Mezi jedince, kterým to je jedno, nepatří bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová, která se dál, i když jen zpovzdálí, pohybuje i kolem lidí zapojených do sportovního dění. U svých fandů na sítích vyvolala vlnu souhlasu s příspěvkem, který nabádá ke zodpovědnosti, k vyvarování se rizika, ale zároveň k maximálnímu udržování ´normálního života´.

„Snažím se žít a pracovat, jak se dá, ale svůj program měním. Některé pracovní schůzky a akce ruším. Nechci se potkávat s cizími lidmi v uzavřeném malém prostoru, když to není nezbytně nutné. Odmítám se fotit na ulici... Většinou se u toho přiblížíme více, než je zdrávo. Takže pokud vás odmítnu, nezlobte se," oslovila své příznivce na facebooku.

Těžko vyvolá vlnu podpory rouškám, s níž se na jaře ztotožnila asi výrazná většina. Stačí se podívat do ulic... Ale na sítích má u svých příznivců výraznou podporu i teď. Už kvůli vyslovené ohleduplnosti k blízkému i širšímu okolí.

https://www.facebook.com/GabrielaKoukalova/posts/2646106765628106

„Pravidelně se hýbu, dlouhodobě se otužuji a pracuji na své imunitě. Mě by COVID ohrozit neměl a doktoři by to měli případně zvládnout. Chci jim to ale ulehčit. Zbytečně neriskuji. Mám starší rodiče a v rodině pár lidí s oslabenou imunitou. O ně se bojím. Abych jim něco nepřinesla," vysvětluje svůj postoj.

Reakce jejích příznivců? V naprosté většině souhlasné a oceňující. Výběr jen namátkou.

„Vnímám to jako vy."

„Krásně napsáno."

„S vaším postojem do puntíku souhlasím."

Zakrývání úst a nosu se Koukalové v téhle rozvolněné době nijak nepříčí, i když na to mnozí demonstrativně už dlouhé týdny kašlali, a to i v době, kdy ještě nošení roušek bylo nakázáno.

„Vím, jak jsme se vyhýbali virům, jako profi sportovci. I roušky jsme nosili dávno před koronavirem," připomíná Koukalová situace z hrozících klasických chřipkových epidemií v zimních měsících.

Přiznává, že přes veškerou obezřetnost vyrazila i na svatbu. „Sedmdesát lidí, bylo to venku v zahradní restauraci, šla jsem. Žít, jak se dá, vyhodnotit si svoje riziko, které je člověk ochotný podstoupit. Být optimistický, chodit do přírody, hýbat se, otužovat se, pracovat pomalu na své imunitě. Nikomu svůj pohled necpu. Takto to vidím já s ohledem na svou rodinu a naše životní okolnosti," uzavírá bývalá hvězdná sportovkyně.