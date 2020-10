Biatlonista Usťugov asi přijde o olympijské medaile z roku 2010

Ta ještě musí dořešit odvolání bývalého ruského závodníka v jiné kauze, za kterou mu hrozí odebrání olympijského štafetového zlata ze Soči 2014. V únoru biatlonová federace anulovala jeho výsledky z tohoto období kvůli užívání steroidů, o kterém svědčila data z moskevské laboratoře.

Usťugovova kauza kolem zimních olympijských her ve Vancouveru souvisí s nestandardními nálezy v jeho biologickém pase, které podle BIU dokazují používání zakázaných prostředků. Přiklonila se k tomu i arbitráž CAS, která podle všeho odvolání zamítla, i když oficiálně ještě nález nezveřejnila.

Případné odebrání medailí musí ještě potvrdit Mezinárodní olympijský výbor. V závodě s hromadným startem by se měl olympijským vítězem nově stát Francouz Martin Fourcade, pro kterého by to bylo šesté olympijské zlato. Na bronzovou pozici v mužské štafetě by se měli posunout Švédové.

Usťugov se hájil, že zvýšené hodnoty červených krvinek má vrozené. Stejně na tom prý jsou i jeho rodiče. Jeho právník Alexej Panič řekl agentuře TASS, že verdikt považuje za směšný. Arbitráž podle něj ignorovala vědecké důkazy předložené obhajobou. Zpochybnil, zda vůbec měla právo případ řešit. Hodlá se odvolat znovu.