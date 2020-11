Biatlonisté odletěli na závěrečnou přípravu do Švédska. Kdo chyběl?

Jde se do finiše! Čeští biatlonisté ráno zamířili na závěrečný kemp před startem sezony. Na úvodní dva Světového poháru ve finském Kontiolahti, kde by měl seriál začít 28. listopadu, budou ladit formu ve švédském středisku Idre.

Na soustředění odletělo jedenáct mužů včetně opor Michala Krčmáře a Ondřeje Moravce a sedm biatlonistek v čele s Markétou Davidovou a Lucií Charvátovou. Později přicestuje Jessica Jislová, které dobíhá koronavirová karanténa. V sestavě je i několik juniorů. "Měli by být doplnit tým pro Světový pohár, pokud by nastaly komplikace," uvedl sportovní ředitel a trenér mužů Ondřej Rybář na svazovém webu.

Biatlonisté museli před odjezdem absolvovat testy na covid-19, aby do Švédska mohli. "Máme striktní podmínky. Sportovci trávili pět dní v karanténě, následně podstoupili testy a zůstávali sami až do odjezdu," řekl Rybář. Realizační tým odjel na sever auty, už v pondělí vyrazil servisní kamion.

Kvůli koronaviru Češi změnili původně zamýšlené dějiště finální přípravy. Zamířit chtěli do Sjusjönu, ale v Norsku by je čekalo deset dní v karanténě. "Což by výrazně zkomplikovalo přípravu," uvedl Rybář.

V Idre by se čeští biatlonisté mohli zúčastnit testovacích závodů, které se mají konat 14. a 15. listopadu a v plánu je má i švédská reprezentace.