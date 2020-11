Biatlonový problém: zavřeno, Češi k tréninku zalehli před motelem

Tratě ve finském Kontiolahti si zkusili o víkendu, ale na začátku nového týdne jsou čeští biatlonisté už bez šance, že by se na ně znovu dostali. Až ve středu. Až se pořadatelé úvodního bloku SP vyrovnají s nedostatkem sněhu. Kolem závodního prostoru ho moc není. Skoro žádný. A v areálu také ne. Organizátory čekala ještě hromada práce.

Závodníci, kteří přijíždějí do finského střediska, si zatím musejí vystačit s přípravou na suchu. Vše přitom vypukne už záhy - 28. listopadu. Areál je ale momentálně uzavřen.

Na severu je v tuto chvíli zatím jen část českého týmu. Jedna skupinka totiž odcestovala ze soustředění ve švédském Idre na otočku ještě do Česka.

Ti, kteří mířili ze Švédska rovnou do Finska, cestovali bez problémů. „Dokonce jsme se stihli v Helsinkách na letišti zadarmo otestovat na covid, čímž jsme docela ušetřili. Jeden test jinak ve Finsku vyjde 250 euro," připomíná koronavirovou realitu pro web biatlon.cz Michal Krčmář.

Začátek týdne místní využívají k tomu, aby rozvezli na trať zásoby sněhu. Příroda jim moc nepomáhá. „Místy byla vrstva sněhu jen tři čtyři centimetry. Už to nebylo ono. Ale ten den, co jsme přijeli, něco málo připadlo. Bylo to lepší, než jsme čekali. Pořadatelé tu mají ještě dost práce, na stadionu i na tratích," líčil Krčmář.

Že nemůže dva dny trénovat na lyžích, podle Krčmáře nijak neovlivní závěrečnou přípravu. Po víkendovém testu tratí volí volnější program mimo areál.

„Teď už nic nedoženeme a nenatrénujeme. Je to o tom, abychom si odpočinuli po soustředění v Idre a připravili se na první závody. Nejde ani tak o systematický trénink, ale spíš o to, aby člověk neležel v posteli a protáhl tělo."

Děje se tak přímo před motelem, ve kterém čeští biatlonisté tradičně bydlí. Zhruba čtyři kilometry od areálu.

A přímo před motelem Krčmář i nováček Tomáš Mikyska vytáhli podložky a pustili se do posilování břišních svalů. K mání je venkovní posilovna, pro proběhnutí okolní nezasněžené cestičky.

A kromě jiného se také čeká na výsledky testů na covid-19. Negativní biatlonisté budou moct ve středu vstoupit do „biatlonové bubliny" a zatrénovat si na zřejmě už lépe připravených tratích.