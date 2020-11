Davidová poslední ranou přišla o elitní desítku. Triumf Wiererové o pouhých osm desetin

České biatlonistky nenapodobily parádní vstup svých krajanů do Světového poháru. Z kvinteta reprezentantek na body dosáhla ve finském Kontiolahti pouze na 21. místě v cíli Markéta Davidová, která sice měla sedmý nejrychlejší běžecký čas na 15 km, jenže udělala tři chyby na střelnici. Zejména poslední rána vstoje ji musela mrzet. Kdyby trefila terč, vešla by se do elitní desítky. Z prvenství se díky čisté střelbě a s náskokem jen osmi desetin sekundy radovala královna minulé zimy Dorothea Wiererová z Itálie.