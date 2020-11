Moravec znovu pálil přesně a vešel se do desítky

Také sprint při Světovém poháru biatlonistů ve finském Kontiolahti odstřílel Ondřej Moravec bezchybně a vyneslo mu to znovu umístění v elitní desítce. Znovu slušnou porci bodů bral Michal Krčmář za šestnácté místo. Svůj 49. triumf v seriálu zapsal Nor Johannes Thingnes Boe, jenž vede i celkově a po závodě na 10 km mu společnost na stupních vítězů dělali dva Švédové.

Moravec v součtu se sobotním závodem na 20 km vypálil z malorážky 30 ran a všemi zasáhl terč. Každou položku si hlídal, nechtěl udělat chybu a vyplatilo se to. „Mám tady zatím štěstí na podmínky při střelbě, takže nebyl čas, ztrácet čas. Hlavně při stojáku jsem to tam poslal tak rychle, jak to jen šlo," usmíval se v rozhovoru pro ČT.

K umístění mezi elitní desítkou mu stačil i 31. běžecký čas na lyžích. „Trať na neděli trošku vylepšili, ale pořád je dost rozbitá a byl to ve stopě boj, hodně to bolelo. Co se týče běhu, nejlepší jsou jinde, ale se vstupem do sezony můžu být maximálně spokojený," líčil Moravec.

Michal Krčmář měl před startem problémy s malorážkou, vše se ale stihlo vyřešit a dnešní závod odstřílel čistě.

Petr Slavík/Český biatlon

Krčmář musel před startem řešit nezvyklou patálii. „Při nástřelu mi praskl úderník, takže jej trenéři museli vyměňovat, byl to trošku stres, ale nic zásadního. Běžecky to nebylo zrovna super, ale těší mě nula ze střelnice, i když poslední dvě rány vstoje jsem odkládal a radši je trochu prodejchnul," mínil Krčmář. Solidní premiéru ve Světovém poháru má za sebou Tomáš Mikyska, dvacetiletý junior po jednom trestném kole obsadil šedesátou příčku.

Junior Tomáš Mikyska si při svém debutu ve světovém poháru polepšil ze 101. místa na šedesáté.

Petr Slavík/Český biatlon

Světový pohár biatlonistů v Kontiolahti - 10 km mužů 1. J. Boe (Norsko) 23:53,0 (0) 2. Samuelsson (Švédsko) +44,1 (1) 3. Ponsiluoma (Švédsko) +47,9 (1) 4. Christiansen (Norsko) +51,9 (1) 5. Fak (Slovinsko) +53,1 (0) 6. Fillon-Maillet (Francie) +1:01,3 (0) ----------- 10. Moravec (ČR) +1:12,6 (0) 16. Krčmář (ČR) +1:24,0 (0) 60. Mikyska (ČR) +3:04,3 (1) 61. Štvrtecký (ČR) +3:07,2 (3) 82. Václavík (ČR) +4:01,4 (5)