BIATLON ONLINE: Skvělá premiéra mladého esa. Češi na hraně elitní osmičky

Hned na prvním úseku se možná trochu překvapivě představí dvacetiletý Tomáš Mikyska, který před týdnem debutoval mezi elitou 60. místem ve sprintu.

„Tomča tu od začátku střílí dobře. Dokázal se vyrovnat i s těžkými podmínkami, které panovaly během tréninků. Nemyslím si, že by neměl zvládnout první úsek. Na prvním úseku by se nemuselo jet v tak vysokém tempu, což by pro něj jako pro mladého závodníka mohla být výhoda, vysvětloval svoji volbu trenér Ondřej Rybář pro oficiální stránky českého biatlonu.

Na dalších úsecích pojedou Ondřej Moravec, Tomáš Krupčík a Michal Krčmář. Češi budou hájit šestou příčku v Poháru národů.