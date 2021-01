Biatlonisty pro SP v Oberhofu doplnil Karlík, na čtvrtého čekají

Závodníci připravení do IBU Cupu absolvovali PCR testy, kterými prošli Karlík, Jonáš Mareček a Luděk Abrahám. První jmenovaný už dnes trénoval v Oberhofu. K němu by trenér mužské reprezentace Ondřej Rybář rád povolal devatenáctiletého Marečka. "Ale ten byl loni ještě dorostenec a nemá vyjeté kvalifikační body pro Světový pohár. Už jsme nedostali výjimku jako v prvním trimestru. Musel tedy odjet na IBU Cup do německého Arberu. Ve čtvrtek by si měl ve zkráceném individuálu vyjet kvalifikační body, aby v pátek mohl startovat v Oberhofu ve štafetě," popisoval složitou situaci.

V případě čtvrtečního úspěchu tak čeká mladíka přesun dlouhý přes 350 kilometrů a páteční závod. "Je to hrozně na sílu, ale bohužel nám nic jiného nezbývá. Luděk je ještě dorostenec, ale kdyby si vyjel i on kvalifikační body, tak by byl potenciálním náhradníkem pro štafetu," doplnil Rybář.

Rozšíření nákazy v mužské části reprezentace už způsobilo, že v neděli nenastoupili Češi do závodu smíšených dvojic. Trenéři chtějí udělat maximum, aby se situace neopakovala. I když na místa pro příští sezonu by to nemělo mít vliv. "Máme informaci od IBU, že v této sezoně žádný tým kvůli covidu neztratí kvótu, takže nám zůstane pět mužů a pět žen. To nás uklidnilo," dodal Rybář.

Milan Žemlička ve svém premiérovém startu ve stíhačce ve Světovém poháru obsadil předposlední místo.

Petr Slavík/Český biatlon

Další závody v Oberhofu začnou ve středu, kdy se uskuteční mužský sprint.