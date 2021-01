BIATLON ONLINE: Davidová a spol. bojují v Oberhofu ve sprintu

Davidová, devátá žena průběžného pořadí Světového poháru, skončila v prvním sprintu v Oberhofu s jednou chybou na střelnici sedmá a své předchozí umístění bude chtít minimálně vyrovnat. Druhou nejlepší Češkou byla devětatřicátá Eva Puskarčíková.

Obě zmíněné závodnice nasadili trenéři až do třetí startovní skupiny. Puskarčíková bude mít číslo 68, Davidová 75. „Porovnávali jsme několik různých předpovědí a postupem času by měl slábnout vítr. Proto jsme vsadili na třetí skupinu. Jinak by měly mít všechny závodnice trať stejnou, faktor je jen vítr," vysvětlil kouč Egil Gjelland na oficiálních stránkách českého biatlonu.

Na start se postaví také Lucie Charvátová (s číslem 11), Jessica Jislová (31) a Tereza Vinklárková (93).