Spása. Mladík to zvládl, český biatlonový tým může závodit

Mareček ve čtvrtečním úvodním sprintu na 10 km v rámci ´druholigového´ IBU Cupu v německém Arberu obsadil po bezchybné střelbě 36. místo. To byl současně i nejlepší výsledek českých nadějí v úvodní den bojů na německé straně Šumavy. Z žen či juniorek byla na 7,5 km dlouhé trati nejvýše 57. Klára Polednová.

Co je podstatné? Mareček si zajistil vstup do Světového poháru a možnost pomoci štafetě, v níž pojedou i Ondřej Moravec, Mikuláš Karlík a Jakub Štvrtecký. Umožní mu to tzv. kvalifikační body, hranicí pro účast jich je 125. Vítěz sprintu v Arberu Nor Aleksander Andresen získal 25,95 bodu, český mladík dosáhl na 89,55 bodu a s rezervou tedy podmínku splnil.

„Nula je dobrá, ale na trati jsem to ještě nebyl já. Věřím, že závod od závodu se to bude zlepšovat," uvedl Mareček pro web biatlon.cz. Další start si tedy připíše hned v pátek ve Světovém poháru při štafetě mužů na 4x 7,5 km.

Zažívá tak neskutečný vzestup v kariéře. „Nervozita? Dnes jsem startoval poprvé v IBU Cupu a bylo to v klidu. V pátek to bude svěťák a těším se," říkal dále novoměstský talent, který by si za normálních okolností musel na zkušenost ze Světového poháru počkat. „Vlastně to na mě tak trochu zbylo, protože všichni ostatní jsou nemocní," podotkl.

Zázračný výsledek od něj asi nelze čekat. „Kvůli proměnlivému větru byly podmínky tady v Arberu obtížné, proto je Jonášova bezchybná střelba určitě dobrou zprávou," hodnotil trenér juniorů Michael Málek, který vzápětí pro svazový web doplnil, že do běžecké formy má Mareček ještě daleko. „Naším hlavním cílem je zejména juniorské mistrovství světa na přelomu února a března v Obertilliachu, proto s formou ani netlačíme na pilu, a tomu jsme měli uzpůsobený i program. Každopádně s každým dalším startem bude ve stopě Jonáš rychlejší a rychlejší."

V pátek tedy Mareček může vyjet do štafety. Zvláštní pokračování sezony ho čeká hned po SP. „V sobotu už musím být zase v Arberu na covidových testech a v neděli budu startovat v dalším závodě IBU Cupu," nastínil, že ho čeká opakování 390 km dlouhé cesty z jednoho německého střediska do druhého.