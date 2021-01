Sestry Fialkovy chtějí závodit na mistrovství světa

Sestry oznámily, že po absolvování vyšetření a po konzultaci s lékaři se rozhodly, že vrcholu sezony se chtějí zúčastnit. Světový šampionát se uskuteční od 9. do 21. února 2021.

„Rozhodly jsem se, že to nevzdáme, zkusíme to a zabojujeme," řekla Ivona Fialková pro slovenskybiatlon.sk.

„Nemůžeme však už očekávat to, co jsme očekávaly před sezonou. Vyjádření lékařů jsou jasné, že zázraky se nestanou. Můžeme tedy alespoň udělat vše, co je v našich silách, abychom podaly nějaký solidní výkon," dodala.

Ivona se rozhodla startovat koncem ledna také na mistrovství Evropy v polském středisku Duszniki-Zdrój. Její sestra Paulína zatím soutěžit nebude, absolvuje soustředění a pak se přesune přímo do dějiště šampionátu.

Sestry Fialkovy vynechaly úvodní dvě kola Světového poháru, protože v průběhu přípravy se v jejich týmu objevil covid-19. Sestry později přiznaly, že obě překonaly covid-19 ještě v listopadu 2020, a právě to může být příčina slabších výsledků v probíhající sezoně. V lednu 2021 přerušily sezonu až do šampionátu.