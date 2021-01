Absolutní zmar! Česká štafeta po kolapsu Štvrteckého cílem neprojela

Češi nedokázali dát dárek k dnešním 30. narozeninám Michalu Krčmářovi, který prodělává nemoc covid-19 a mohl krajanům držet palce jen na dálku doma u televize. Štafetu rozbíhal nováček v jejím složení Milan Žemlička, na obou střeleckých položkách potřeboval dobíjet.

„Už na ležku jsem přijel se zmrzlýma rukama a bál se první ránu namáčknout. Ještě horší to pak bylo na trati, kde mi to vůbec nesedlo," líčil po prodělané karanténě Žemlička, jenž běžecky výrazně zaostával a hned na prvním úseku tak nabralo Česko ztrátu 97 vteřin.

Ondřej Moravec vyrážel na trať až z 22. místa, v čele mezitím uhánělo silné trio Německo, Norsko, Rusko. Přestože nejstarší člen reprezentačního kvarteta na střelnici využil jen jediný rezervní náboj, v běžecké části taky ztrácel. „Jak nám ujel předek, těžko se pak něco stahovalo. Úplně blbě jsem svůj úsek snad neodjel, ale extra dobrý výkon to taky nebyl," připustil Moravec.

Krupčík nezvládl stojku

V polovině štafetového klání tak Česko figurovalo na 19. pozici a jeho manko na nejlepší činilo už dvě a půl minuty. Mezitím Jelisejev vybudoval vedoucímu Rusku mírný náskok, který ještě zvyšoval vítěz pátečního závodu na 20 km Loginov. Jenže po stojce musel na trestné kolo, což na předcjozím úseku postihlo i Nora Daleho.

Český biatlonista Tomáš Krupčík

Petr Slavík, Český biatlon

Takže na poslední předávce vedla Francie, ale čtyři nejlepší štafety byly srovnané do deseti sekund. Česko zůstávalo hodně vzadu. Už Tomáš Krupčík na třetím úseku nezvládl stojku ani přes tři dobíjení, což znamenalo povinnou návštěvu trestného kola a potom předávku na 17. místě.

Štvrtecký vyhořel

Jakub Štvrtecký na střelnici docela riskoval, aby pozici reprezentantů ještě trochu vylepšil. Vleže mu to vyšlo, když střílel úplně přesně. Jenže závěrečná stojka, to byl jeho absolutní krach. Zatímco reprezentační finišman kroužil na trestných kolech, hnali se už do cíle nejlepší a českou štafetu tak jury ze závodu předčasně stáhla v okamžiku, kdy figurovala na 10. místo.

O rozdělení cenných kovů mezi finišmany se částečně rozhodlo na střelnici, kterou po poslední stojce opouštěly společně Norsko a Francie. Jacquelin měl v cílové rovince možná nečekaně víc sil než lír SP J. Boe, podobně rozhodl Latypov souboj s Němci o bronz.

Česko bohužel cílem vůbec neprojelo, bez Krčmáře nemá reálnou šanci dostat se do elitní desítky. „Mačkal jsem klukům palce, ale nejdůležitější pro mě je, že se snad konečně lepší můj stav a snad budu mít příští týden už negativní test schopen příští týden odjet na soustředění do Pokljuky, dějiště světového šampionátu," řekl Krčmář směrem k MS začínajícímu ve Slovinsku už 9. února.