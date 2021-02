Šílenec zadělal elitnímu biatlonistovi na velké problémy. Všemu nasadil korunu reprezentační kouč

Zlomil hůlku, kterou hned třikrát měnil. Už tak poměrně kuriozní chvilky nabraly další pikantní rozměr po vysvětlení ze strany švédského realizačního týmu.

Problémy nastaly před první střelbou. „Nějaký šílenec tam do mě najel," vysvětloval biatlonista okolnosti zlomení hůlky pro švédskou televizi SVT.

Ze střelnice vyjel se zlomenou holí. Záhy dostal novou, a to od norského servismana.

„Dostal jsem hůlku od Norů, ale ta byla trochu delší. Pak jsem dostal od švédského týmu, jenže ta byla ještě horší, snad o deset centimetrů vyšší," popisoval trable Samuelsson.

Jak je možné, že od svého týmu dostal ještě horší hůlku než od Nora?

Samuelsson: "Det var någon galning som körde på mig"https://t.co/pyh5TXyQPk — SVT Sport (@SVTSport) February 10, 2021

„Máme kolem trati několik lidí, ale každý z nich nemá levou i pravou hůlku pro každého našeho závodníka. A chtěli jsme, aby měl hůlku od stejné značky. Jinak mohl dostat ´Ponsisovu´ (Martin Ponsiluoma), která je podobná té jeho," dal překvapivé vysvětlení kouč národního týmu Mattias Nilsson.

Na dotaz, zda skutečně lidé z týmu přemýšlí tak, že v závodě mistrovství světa v kritické chvíli upřednostnili logo výrobce hole před její správnou délkou odpověděl: „Ano, je to tak."

Pak svoji odpověď trochu rozmlžoval: „Ale samozřejmě je lepší mít nějakou hůlku než nemít žádnou. A ta od ´Ponsise´ taky nebyla úplně optimální."

Sám Samuelsson byl ze situace hodně naštvaný, ale kritice realizačního týmu se vyhnul.

„No celé se to nějak špatně zvrtlo. Kluci mají ale u tratě spoustu hůlek a nakonec musíte vzít, co je zrovna k dispozici. Chvíli jsem jel i bez hůlky, a to fakt nešlo," řekl Samuelsson.