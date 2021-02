Krčmář si pohoršil o jedenáct míst, zlato ze stíhačky obhájil čistou rychlopalbou Jacquelin

Biatlonista Michal Krčmář se dopustil pěti chyb na střelnici a ve stíhacím závodu na MS ve slovinské Pokljuce si oproti startu pohoršil o jedenáct míst a v cíli mu patřila 22. příčka. Druhý z Čechů na startu Ondřej Moravec obsadil 46. pozici. Zlato obhájil Francouz Emilien Jacquelin, jenž poslal všech dvacet ran do terče. Čistá střelba vynesla stříbro z osmého místa startujícímu Švédu Sebastianu Samuelssonovi, jenž ve finiši získal cenný skalp lídra Světového poháru. Nejlepší z Norů Johannes Thingnes Boe byl tak v cíli až třetí.

Před závodem

Překvapivým vítězem pátečního sprintu se stal Švéd Martin Ponsiluoma, který zastřílel obě položky čistě a k nim přidal ještě sedmý nejrychlejší běžecký čas. Na stupních vítězů jej doplnili Francouzi Simon Desthieux a Emilien Jacquelin.

Doposud v letošní sezoně SP byl sprint pod nadvládou norských borců, ti však v pátek pokazili střelbu a skončili pod stupni. Vedoucí muž světového poháru Johannes Thingnes Boe bude útočit z pátého místa.

Ondřej Moravec se bude snažit poskočit výsledkovou listinou vzhůru.

Český reprezentant Michal Krčmář, pro kterého jsou závody na MS o to náročnější, že se do nich vydal krátce po prodělaném covidu, ve sprintu zastřílel čistě a o to se bude snažit i v dnešním závodě. Bez čisté střelby zřejmě na stupně vítězů pomýšlet nemůže.

