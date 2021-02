Biatlonová hvězda v úzkých: Vůbec nepoznávám svoje tělo

Po nedělní stíhačce přiznala, že svoje tělo nepoznává. „Forma by neměla zmizet během tří dnů. To by se prostě nemělo stát," nechápala výkyv výkonnosti Öbergová v rozhovoru pro list Aftonbladet.

V sobotním sprintu dojela s téměř minutovou ztrátou na desáté příčce. O den později si ve stíhačce ještě pohoršila a spadla na třináctou pozici se skoro dvouminutovou ztrátou na vítězku obou závodů, Norku Eckhoffovou.

„Vůbec jsem nepoznávala svoje tělo. Vyrazila jsem od startu naplno, což bych měla být schopna zvládnout, ale brzo jsem se dostala do potíží. Jako by moje tělo nebylo schopné tolerovat laktát. Dostihlo mě to docela brzy a na střelnici mě to rušilo při koncentraci," stěžovala si.

Öbergová prozradila, že bude svoji situaci na dálku knzultovat s koučem Johannesem Lukasem, jenž kvůli zdravotním problémům musel zůstat v Mnichově.

„Ale samozřejmě i tady na místě máme k dispozici spoustu lidí v realizačním týmu včetně doktorů. Musím si se všemi promluvit a zjistit, jak co nejdříve znovu nabrat energii," uvedla.

Zároveň odmítla, že by za jejími problémy mohla být psychika. „Mentálně žádný problém nemám. Je jen frustrující, když na mistrovství světa ze sebe nemůžete dostat to nejlepší. Už jsem to ale z hlavy dokázala vytěsnit. Tady nejde o nějakou životní krizi," ujišťovala.