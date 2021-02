Lägreid přidal čtvrté zlato, Krčmář nestačil na střelnici ani na lyžích

„Nebudu tady jásat a za něco se schovávat. Celý víkend na tom rozměklém sněhu nebyla máza to pravé ořechové a pro závoďáky je těžké, když potom na trati furt něco sjíždějí. Lyže prostě nebyly dobře připravené, máme v tomto směru co zlepšovat," nebral si servítky trenér Ondřej Rybář.

Krčmář si hned po úvodní ležce musel přidat 150 metrů na trestném kole, druhou položku už ale odstřílel čistě a v polovině závodu figuroval ještě na 14. místě s odstupem 44 vteřin na vedoucí pětici, která do té chvíle poslala do terče všech deset ran. Vedle domácího Faka do ní patřili Nor Lägreid, Švéd Samuelsson, Rakušan Eder a Němec Peiffer.

Po třetí položce zůstali s čistou střelbou už jen 24letý Lägreid a s ním dva veteráni, Fakovi je o devět roků víc než norskému objevu sezony a Eder dokonce v úterý slaví už 38. narozeniny. Krčmář se s ohledem na další chybu na střelnici ani nemohl nikam posunout, navíc mu nepomáhaly lyže.

Létalo mně to po všech čertech, říkal Krčmář

Na poslední střelecké položce celé vedoucí trio shodně jednou chybovalo, domácí biatlonista dokonce až poslední ranou. Rozhodovaly pak poslední dva kilometry běhu, při nichž všem utekl Lägreid a mířil pro své čtvrté zlato z letošního MS. Přes dva zmíněné veterány se ještě přehnali rychlíci na lyžích Nor Dale a Francouz Fillon-Maillet.

Medailové pořadí zemí 1. Norsko 7–3–4 2. Francie 2–2–3 3. Švédsko 1–3–2 4. Rakousko 1–2–0 5. Česko 1–0–0 6. Německo 0–2–0 Celkem medaile získalo devět zemí

Krčmář zkusil poslední střeleckou položku napálit, jenže risk nevyšel. Tři rány šly mimo terč a sen o umístění v první desítce vzal za své.

„Létalo mně to po všech čertech, už jsem závěrečnou stojku fyzicky neustál. Pocitově byl celý masák nic moc, ke konci jsem toho měl už plné kopačky. Když jsem já v pytli, tak se k lyžím ani vyjadřovat nechci," přiznal český biatlonista. Podobně zklamaný byl zlatý ze stíhačky Francouz Jacquelin, jenž při druhé položce minul všech pět terčů a jen nad sebou nechápavě kroutil hlavou, když dojel beznadějně poslední.