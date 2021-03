Staronové jméno a senzační novinka! Soukalová prožívá chvíle štěstí

Všechno špatné je pryč. Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová po nepovedeném manželství s badmintonistou Petrem Koukalem prožívá chvíle štěstí. Dvojnásobná mistryně světa vyslala do světa skvělou zprávu. S přítelem Milošem očekává narození prvního potomka. A to není vše.

Dlouho to vypadalo jako idylický vztah. Manželství Garbiely Soukalové a Petra Koukala však skončilo v troskách a v říjnu loňského roku nakonec i rozvodem. Jedním z důvodů byly i odlišné představy obou reprezentantů o jejich dalším životě. Mezi těmi nejdůležitějšími byla touha v té době Gabriely Koukalové po dítěti.

To vše je však již minulost. Legenda českého biatlonu pro CNN Prima News potvrdila, že s přítelem Milošem očekává narození prvního potomka. A to není vše. Po rozvodu se rodačka z Jablonce nad Nisou vrátila i ke svému rodnému příjmení - Soukalová.

Gabriela Koukalová ve StarDance.

S Milošem se známe už několik let, byli jsme hodně blízcí přátelé. Spoustu posledních let pracoval v gastronomii," lehce představila svého současného partnera jednatřicetiletá bývalá biatlonistka.

„Jsme obrovsky vděční, že nás potkala tato radostná událost. Bereme to jako dar, kterého si moc vážíme a moc se na něj těšíme, uvedla Soukalová pro CNN Prima News.

Pohlaví zatím dvojnásobná olympijská medailistka ze Soči nezná. "Neříkám, že jsme nebyli překvapeni, že to šlo tak rychle, ale o to víc se těšíme, protože je vidět, že ten malý, nebo malá, chce být s námi co nejdříve," dodává šťastná Soukalová.

Už v listopadu loňského roku přivedla na svět dcerku Elišku další elitní české biatlonistka Veronika Vítková.