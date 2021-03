Kdo zažil plné tribuny, nezvykne si. Šéf českého biatlonu o závodech v době koronaviru

Unikátní možnost vidět hned dva závody Světového poháru v Novém Městě na Moravě budou mít od čtvrtka do příští neděle čeští fanoušci. Jenže jen v televizi, osobní účasti na tribunách současná doba nepřeje. A s ohledem na domácí epidemiologickou situaci čelil šéf českého svazu a druhý muž světového biatlonu Jiří Hamza nejednomu dotazu, jestli je vůbec bezpečné do Česka přijet.

Když minulý týden řešila vláda zpřísnění opatření proti koronaviru, měl jste obavy, aby jim nepadl za oběť i Světový pohár?

Nejsem tu od toho, abych se bál. Spíš jsem řešil případné důsledky, byl jsem na telefonu s řadou lidí včetně ministerstva, takže jsem měl informace online. Samozřejmě mi zatrnulo, ani ne tak kvůli nám, spíš kvůli celému biatlonu, protože přesouvat závody na poslední chvíli už by bylo kritické. Ale věřil jsem, že výjimky, které jsme získali, zůstanou v platnosti.

Poprvé uspořádá Nové Město na Moravě hned dva díly Světového poháru za sebou, vzrostou tím výrazně náklady?

Nemyslím si, spoustu nákladů bohužel ušetříme tím, že nechystáme zázemí pro diváky ani tribuny pro VIP, kdy se musela navážet spousta materiálů. Obecně se tak pořádání zlevnilo, ale zároveň vypadl významný příjem, tomu jsme museli přizpůsobit rozpočet. Teď se pohybuje mezi 80 a 90 miliony korun v součtu na oba díly.

Vyplatí se finančně pořádat závody bez diváků?

Není to tak, že bychom na závodech vydělávali, spíš jde o pokrytí nákladů. Náš cíl je vždycky skončit v drobném plusu, který pak investujeme do údržby Vysočina areny a do biatlonu.

Jak pokročily plány na rekonstrukci areálu směrem k mistrovství světa v roce 2024?

Zatím to projednáváme a projektujeme, musíme vysoutěžit zakázky. Počítáme, že se stavební úpravami by se začalo na jaře 2022.

V Novém Městě na Moravě se pojede bez diváků podruhé, už jste si za ten rok zvykl na závody bez diváků, nebo vám pořád přijde pohled na prázdné tribuny smutný?

Kdo zažil plné tribuny, zvyknout si nemůže. Ale je třeba to brát jako realitu, zvlášť v Česku. Pořád si říkám, že se tu udělalo něco špatně, není možné, že okolní státy se pohybují v desetinových číslech, co se týče koronaviru. Také občas čelíme obavám místních, že sem přivezou nákazu ze zahraničí, ale to riziko je asi jedna ku stu, že se spíš nakazí ti, kteří přijedou. Není příjemné poslouchat ze zahraničí, že mají obavy sem přijet.

Šéf Českého biatlonového svazu Jiří Hamza v Novém Městě na Moravě.

Často jste dostával dotazy na situaci v Česku?

Určitě, je to logické, minulý týden se to řešilo intenzivně. Vysvětlovali jsme, že zůstane celý areál hermeticky uzavřen pro lidi bez akreditací. Samozřejmě nám to nedělá dobrou reklamu v zahraničí, i třeba německá televize ZDF se rozhodla nepřijet a bude brát signál od České televize.

V porovnání s dalšími zimními sporty se ale dá brát za úspěch, že sezona zatím probíhá bez větších zádrhelů pouze s přesuny dějišť Světového poháru.

Nejvíc to vlastně postihlo nás a všechny týmy, které byly mezi svátky na Pokljuce včetně Bulharů nebo Kazachů. Asi už nemá cenu řešit, jak k tomu došlo. Samozřejmě to se Světovým pohárem zamíchá, ale tím, že se na konci sezony škrtají nejhorší závody, to nebude tak výrazné. Jinak si myslím, že biatlonová bublina funguje nejlíp, a hlavně se jí všichni snaží dodržovat. To je podle mě problém v Česku, že se spíš díváme vedle, než bychom si sami zametli před vlastním prahem. To je ale dané i nešťastnou komunikací problému, že je pošlapaná důvěra lidí v opatření, když je nedodržují ani ti, kdo je sami zavádějí.

Vloni jste oplotili areál, přesto se diváci scházeli na takzvané Tribuně bažina. Čekáte, že za současné situace se lidé u plotu shlukovat nebudou?

Jsme na to připraveni, ale jsme teď v tvrdém lockdownu, do arény se určitě nikdo nedostane. Je to smutné, že musíme diváky vyhánět, ale prosím je, aby to respektovali…

Mrzí vás neúčast fanoušků o to víc, že poprvé pojede Světový pohár jako mistryně světa Markéta Davidová, hlad po biatlonu by byl jistě velký…

Nemá cenu spekulovat, diváci nejsou ani jinde. Jen se asi budeme muset připravovat na variantu, že nemusí být ani příští zimu. Snad se to někdy zastaví, protože ty sociální dopady jsou obrovské a na společnost mají zásadní dopad a úplně světlo na konci tunelu nevidím. Nezbývá než vzhlížet k očkování, snad zabere a půjde se vrátit k normálnímu životu. I když si myslím, že už to stejně nebude takové jako dřív. Třeba je to signál, kam se společnost řítila, varování, že se nedá žít jen nekontrolovanou spotřebou a pořizováním zbytných věcí.

Vloni se tak trochu smutně, přesto dojemně, loučil před prázdnými tribunami Michal Šlesingr, teď předpokládám čeká podobná rozlučka Ondřeje Moravce.

Určitě, je naše největší osobnost. Možná si to neuvědomujeme, ale on má nejvíc medailí ze všech. Beru to tak, že se loučí jako závodník, ale ne jako biatlonista. Budu chtít, aby u našeho sportu zůstal a chceme ho podpořit v dalším kroku. Když dvacet let pracoval pro nás a pro lidi, je naší povinností se o něj postarat, když bude mít zájem. Protože pro biatlon udělal tolik jako málokdo, musím smeknout, navíc je to bezva kluk.

V jaké pozici si ho umíte u biatlonu představit?

Z mého pohledu má blíž k trénování, Boušek zase spíš k té manažerské práci. Ondru vidím na střelnici nebo u tratí, u všech má obrovský respekt.