Biatlonová sezona po nedávném mistrovství světa ve slovinské Pokljuce pokračuje v Novém Městě na Moravě, kde jsou na pořadu hned dva podniky Světového poháru. Biatlonová elita bude na Vysočině bojovat od 4. do 14. března.

Původně se měl jeden z dílů Světového poháru konat v Pekingu jako test před zimní olympiádou v roce 2022, později ho však IBU přesunula právě do Nového Města na Moravě.

Desetitisícové město blízko Žďáru nad Sázavou tak napodobuje i předchozí místa konání SP v biatlonu, kde se v rámci minimalizace cestování biatlonových týmů také závodilo hned dvakrát po sobě.

Program Světového poháru v biatlonu 2020/21 Termín Místo konání 1 28.-29. listopadu Kontiolahti (Finsko) 2 3.-6. prosince Kontiolahti (Finsko) 3 11.-13. prosince Hochfilzen (Rakousko) 4 17.-20. prosince Hochfilzen (Rakousko) 5 8.-10. ledna Oberhof (Německo) 6 13.-17. ledna Oberhof (Německo) 7 21.-24. února Antholz-Anterselva (Itálie) MS 10.-21. února Pokljuka (Slovinsko) 8 4.-7. března Nové Město na Moravě (Česko) 9 11.-14. března Nové Město na Moravě (Česko) 10 18.-21. března Östersund (Švédsko)

Program SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2021

V pořadí osmý díl seriálu se koná od 4. do 7. března, následuje několikadenní pauza, po které jde biatlonová elita znovu do akce od 11. do 14. března. Biatlonisty čeká celkem dvanáct závodů.

Program SP v Novém Městě na Moravě Termín Závod Čtvrtek 4. března, 16:05 Štafeta žen Pátek 5. března, 15:20 Štafeta mužů Sobota 6. března, 11:00 Sprint žen Sobota 6. března, 15:40 Sprint mužů Neděle 7. března, 12:00 Stíhací závod žen Neděle 7. března, 16:00 Stíhací závod mužů Volno 8.-10. března Čtvrtek 11. března, 17:30 Sprint mužů Pátek 12. března, 17:30 Sprint žen Sobota 13. března, 14:45 Stíhací závod mužů Sobota 13. března, 17:30 Stíhací závod žen Neděle 14. března, 10:25 Smíšená štafeta Neděle 14. března, 13:45 Smíšená štafeta dvojic

Největšími favority jsou jednoznačně členové norské výpravy v čele s Johannesem Bø a Tiril Eckhoffovou, největší českou nadějí na medaili je Markéta Davidová - čerstvá mistryně světa ve vytrvalostním závodě.

Stejně jako v loňském roce, i letos se kvůli vládním nařízením a stále probíhající pandemii koronaviru Světový pohár koná bez diváků v hledišti.