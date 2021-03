Česká finta nevyšla. Biatlonistům sníh nezrychloval

Mohl to být český trumf. V době, kdy už byla většina favoritů v cíli, se největší domácí esa Michal Krčmář a Ondřej Moravec teprve chystali na start. Trenéři sáhli k nezvykle vysokým startovním číslům s nadějí, že přimrzající sníh a rychlejší trať jim bude hrát do karet. Jenže nestalo se, sprint v Novém Městě na Moravě českým reprezentantům vůbec nevyšel.

Byl to nezvyklý pohled. Krčmář s Moravcem startovali v obležení závodníků z Litvy, Bulharska, Estonska a dalších biatlonově slabších zemí. Všechny silné reprezentace nasadily své nejlepší biatlonisty do první poloviny startovního pole.

„Ale už dopoledne jsem tušil, že teplo přes den nebylo zdaleka takové, jak jsme očekávali, aby ta vysoká čísla něčemu pomohla,“ přiznával Krčmář, že sázka na podvečerní výrazné ochlazení nevyšla.

Na trať tak vyrazil v momentě, kdy už se po ní prohnalo dopoledne přes sto biatlonistek a dalších devadesát biatlonistů před ním. „Ale nebylo to tak, že by trať zpomalovala. Jen jsem si na start musel počkat,“ líčil Krčmář, který ze startovní brány vyrazil třičtvrtě hodiny po Švédovi Martinu Ponsiluomovi startujícím s jedničkou.

Michalu Krčmářovi se sprint v Novém Městě na Moravě nepovedl.

Luboš Pavlíček, ČTK

Krčmář měl pro rozhodnutí trenérů pochopení. „Byl jsem s tím ztotožněný. Psali mi i místní trenéři z Nového Města, že když bude přes den svítit sluníčko a tepleji, kolem čtvrt na pět se trať zrychluje,“ vyprávěl a doufal, že bude moct z těchto meteorologických postřehů těžit oproti soupeřům.

„Mysleli jsme si, že všichni sem přijeli v době, kdy už bylo zatažené počasí a nebyli tu v úterý, kdy bylo teplo a večer se trať zrychlovala. Ale nakonec se závod rozhodoval jinde,“ vyčítal si hlavně dvě chyby na střelnici.

Přesto měl až 32. běžecký čas, což rozhodně neodpovídá jeho kvalitám na běžkách. „Přišlo mi, že mě oproti včerejšku tahaly lyže, na trati mi nepomohly,“ vypíchl stejný problém jako řešila dopoledne Markéta Davidová. „Ale určitě to na lyže nechci házet, třeba jsem byl špatný já, ještě to při testech vyhodnotíme,“ plánoval.

Do nedělní stíhačky tak Krčmář vyrazí až jako 39., ale odstupy před ním nejsou velké. „Je to v podstatě co dvě tři sekundy jeden člověk, což je super. Bude to pestré, samozřejmě nuly na střelnici budou posouvat,“ má jasno olympijský medailista z Pchjongčchangu.