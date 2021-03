článek aktualizujeme

Před závodem

Čest rozloučit se společným vystoupením s Ondřejem Moravcem dostává Lucie Charvátová, pro kterou je to také odměna za poslední vydařené výkony na domácích tratích. Dva nejrychlejší střelci z českého týmu, vyzvou velmi silnou konkurenci, navíc odstartují až s číslem 25.

Největšími aspiranty na vítězství bude norské duo Sturla Laegreid a Ingrid Tandrevoldová, kterým by měli nejvíce zatápět silní Francouzi Simonová s Guigonnatem a také papírově švédský tým, který se do závodů dnes pustí bez trenérů, kteří museli do karantény.

Jak celá Moravcova rozlučka dopadne, se dozvíme od 13:45.