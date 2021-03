Naposledy v kariéře vjel do cílové rovinky, připraven na nával emocí. Jenže když se Ondřej Moravec podíval do prostoru cíle, nevěřil vlastním očím. Stála tam manželka Veronika i děti Rozálie s Ondřejem, které se hned k dojatému biatlonistovi hnaly.

Překvapení vyšlo dokonale, Moravec byl přesvědčený, že rodina si jeho derniéru v Novém Městě na Moravě užije jen v televizi. „Ještě v neděli ráno jsem s Verčou mluvil a domlouvali jsme si, jak v pondělí přijedu. Fakt jsem to nečekal a bylo nádherné, když jsem je tam viděl. Moc často nebrečím, ale teď jsem brečel jako malé dítě,“ netajil po smíšené štafetě dvojic.

Má za sebou dvacet let závodění mezi elitou, přes čtyři stovky závodů, šest medailí z mistrovství světa, tři z olympiády. Ale také bezpočet zážitků. Vzpomínky se ostatně prolínaly celým závodním víkendem v Novém Městě na Moravě.

Společné foto s loučícím se Ondřejem Moravcem si nenechal ujít nikdo z biatlonového týmu.

Český biatlon/Petr Slavík

Jak jako devítiletý kluk strávil téměř rok v léčebně kvůli nemocí kyčlí a dočasně se ocitl na vozíku. Jak po úspěšných juniorských letech dlouho čekal na velké úspěchy mezi dospělými. Jak na zimní olympiádě v Soči zazářil třemi medailemi… Na každém kroku bylo znát, jaký respekt si Moravec v biatlonovém světe vydobyl.

Parafráze klasiky. Ondřej Moravec - biatlonový gentleman, poslední výstřel.

Český biatlon/Petr Slavík

V sobotu po stíhačce za ním přišla největší hvězda současnosti Johannes Thingnes Boe. Nor se Moravce ptal, jestli opravdu končí, co bude dělat a společně chvilku vzpomínali. V neděli pak Michal Krčmář po smíšené štafetě těžko skrýval značné dojetí, hlas se třásl trenérovi Ondřeji Rybářovi…

Sám Moravec na sobě dlouho emoce nedával znát, však se i ve svém posledním závodě musel ohánět, aby rozlučka nedopadla potupně. Lucie Charvátová na jedné z položek poslala všech osm ran mimo a hrozilo, že bude česká dvojice o kolo předjeta a stažena. „Měl jsem trošku strach, jestli se do té rovinky dostanu,“ přiznal Moravec.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Nordic Focus Photo Agency (@nordicfocus)

Nakonec ale nebyl ochuzen o dojezd do cíle s klanícím se celým českým týmem a spršku šampaňského, po němž přišla série dalších překvapení. Na obrazovce se střídali gratulanti z řad bývalých i současných českých sportovních hvězd, kteří mu dávali rady do sportovní důchodu.

Jágr: Konec už v 36 letech??

Fotbalista Vladimír Šmicer mu doporučil strávit první dny jako na dovolené, žokej Josef Váňa koupit koně, hokejista Jaromír Jágr nejprve nechápavě kroutil hlavou, že chce Moravec končit už v 36 letech, a pak mu nabídl zapůjčení elektrokola na udržení formy…

„Byly to krásné roky, občas nahoru dolů, asi jako normální život. Ale strávil jsem s tou biatlonovou partou dvacet let, byla to taková moje druhá rodina. Mrzí mě, že jsem se ani nestihl rozloučit s lidmi z ostatních týmů. Ale teď mě čeká jiný život s mojí vlastní rodinou a na ten se strašně těším,“ rozloučil se Moravec.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>