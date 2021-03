Skončil jako jeden z nejpopulárnějších českých sportovců poslední dekády, jeho loučení v Novém Městě na Moravě prožíval celý národ. V biatlonu se pohyboval dvacet let, velkou měrou se v Česku zasloužil o jeho popularizaci. A přitom měl v mládí zakázáno sportovat.

Jak už to ve velkých sportovních příbězích bývá, také Ondřej Moravec musel na cestě k biatlonovému snu překonat nelehké životní i výkonnostní překážky. Naštěstí i v tomto případě má příběh šťastný konec. Bez dřiny to ale nešlo.

Jen devět let po narození v Ústí nad Orlicí mu byla diagnostikována Parthesova choroba - vzácný rozpad kyčelního kloubu. Hrozila mu závažná operace a od doktorů slyšel, že vrcholový sport nikdy dělat nebude.

Měsíce nemohl chodit, nějakou dobu strávil na vozíku. Aktivní Ondřej trpěl, ale vydržel.

Po dlouhotrvající rekonvalescenci Moravec začal znovu trénovat, své sportovní aktivity před doktory dokonce tajil. O pár let později už byl jedním z nejlepších juniorských biatlonistů světa - ze světových šampionátů má doma tři stříbrné a pět bronzových medailí.

Dlouhé čekání na úspěchy

Moravcův přechod do seniorské kategorie nebyl vůbec jednoduchý. Dlouhou dobu se trápil na střelnicích, a když už se mu začalo dařit tam, selhával běžecky. První medaili v závodě Světového poháru získal až v lednu 2011, v Oberhofu doběhl v rámci štafety druhý.

O dva roky později dokázal Moravec vyhrát závod s hromadným startem na Světovém poháru v Oslu, což byl jeho jediný kariérní triumf v individuálním závodě SP. Že by se s ním mělo počítat potvrdil i na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, kde sice dvakrát skončil čtvrtý, ve smíšené štafetě však vybojoval bronz.

Tři medaile ze Soči

Největších úspěchů Moravec docílil v následujících sezonách. Vrcholem jeho kariéry byly bezpochyby Olympijské hry v Soči 2014, kde potvrdil své střelecké zlepšení a díky čistým položkám ve stíhačce a závodě s hromadným startem urval stříbro a bronz.

Zazářil také na posledním úseku smíšené štafety, kde po boku Veroniky Vítkově, Gabriely Soukalové a Jaroslava Soukupa pro Česko vybojoval cenné stříbro.

Čekání na velké zlato ukončil český biatlonista v roce 2015 na mistrovství světa ve finském Kontiolahti, kde znovu triumfoval ve smíšené štafetě. Poslední medailí kariéry Ondřeje Moravce byl bronz ze smíšené štafety v Anterselvě v roce 2020.

Největší úspěchy Ondřeje Moravce

Akce Medaile Závod Olympijské hry Soči 2014 stříbro smíšená štafeta stříbro stíhací závod bronz hromadný start MS Kontiolahti (Fin.) 2015 zlato smíšená štafeta stříbro hromadný start bronz vytrvalostní závod MS Hochfilzen (Rak.) 2017 stříbro vytrvalostní závod MS Nové Město (ČR) 2013 bronz smíšená štafeta MS Anterselva (It.) 2020 bronz smíšená štafeta

V rámci Světového poháru, mistrovství světa a olympijských her nastoupil Moravec do 305 závodů, čtyřiadevadesátkrát se umístil v nejlepší desítce a třiadvacetkrát získal medaili. V konečném bodování SP skončil nejlépe šestý, a to v sezoně 2014/15.

Odkaz a emotivní loučení po boku rodiny

Ondřej Moravec si v biatlonovém světě vydobyl velké jméno. Jako profesionál, pohodář a skvělý biatlonista. Byl součástí silné české generace, která z biatlonu doma udělala fenomén. "Neuvěřitelná osobnost, profík. On toho dokázal ze všech nejvíc," vyjádřil se na jeho adresu předseda Českého biatlonového svazu Jiří Hamza.

Loučení během Světového poháru v Novém Městě na Moravě bylo velmi emotivní, slzám se neubránil ani sám Moravec, kterého v cíli jeho posledního závodu čekali manželka, dcera Rozálie a syn Ondřej.

Český sport přišel o další legendu. Je jen škoda, že se trojnásobný olympijský medailista, mistr světa a česká biatlonová ikona loučila před prázdným hledištěm. Plná tribuna by jeho odchodu slušela víc.