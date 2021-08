Krčmář je opět mistrem světa v letním biatlonu, Davidová má ze sprintu stříbro

Čtvrtý muž ze supersprintu Krčmář předvedl tentokrát bezchybnou střelbu a na trati 7,5 km čtvrtou nejrychlejší jízdu. Druhého Slováka Mateje Balogu porazil o 10,2 sekundy, třetí byl s odstupem 23,1 sekundy po dvou trestných kolech nejrychlejší běžec Cornel Puchianu.

"Udělal jsem vše, jak jsem měl. Z toho pohledu jsem spokojený. I když i na mém výkonu by se chyby našly. Stojka nebyla plynulá, rány jsem odkládal a tak ztrácel čas. Věřím, že až se ještě více vyzávodím, bude to lepší, plynulejší, rychlejší. Mám ohromnou radost z atmosféry, kterou tady dnes vytvořili fanoušci. A těším se, že dorazí i v neděli. Je to úplně jiné závodění, než co jsme zažili v zimě v prázdných arénách," řekl stříbrný medailista z olympijských her Krčmář.

Osmý skončil Jakub Štvrtecký, jehož o lepší výsledek připravila tři trestná kola. Sedmnáctý byl Mikuláš Karlík.

Letošní biatlonová mistryně světa z vytrvalostního závodu Davidová dnes byla na střelnici bezchybná. Běžecky ale česká jednička nestačila na Polku Moniku Hojniszovou-Staregovou, která ji navzdory trestnému okruhu porazila o 11,1 sekundy. Třetí skončila se ztrátou dalších 10 sekund Slovinka Polona Klemenčičová.

"Moc spokojená jsem se střelbou. A na trati vždy nechám vše, a tak tomu bylo i dnes. Byl to třetí závod ve dvou dnech. Program je náročný, ale na podobný nápor jsme všichni zvyklí ze zimy nebo z tréninků. Prostě to musíme vydržet, je to pro každého stejné," řekla Davidová.

Druhou nejlepší Češkou byla na patnáctém místě Natálie Jurčová, další domácí závodnice Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Vinklárková a Eliška Teplá skončily ve čtvrté desítce.

Česká závodnice Markéta Davidová v cíli.

Libor Plíhal, ČTK

Hornig s Mikyskou na 7,5 kilometru dlouhé trati absolvovali jeden trestný okruh. Zatímco Mikyska chyboval při první střelbě, Hornig nedal poslední ránu na položce vestoje, čímž se připravil o druhé zlato.

"Možná dnes bylo to zranění kolenních vazů z června na mé straně. Cítil jsem se odpočatý, jelo se mi opravdu dobře. A to jsem ještě v zápalu boje spadnul. V posledním kopci jsem si hůlkou píchnul mezi lyže a poroučel jsem se k zemi. Naštěstí jsem hůl nezlomil, rychle se zvedl a ještě jsem mohl normálně zafinišovat. Celkově se mi závod povedl," uvedl na svazovém webu Mikyska.

Zleva zlatý Tomáš Mikyska a stříbrný Vítězslav Hornig.

Luboš Pavlíček, ČTK

V závodě juniorek skončila z Češek nejlépe Tereza Voborníková, která obsadila páté místo. Zvítězila Ruska Anastasija Ševčenková, která zvládla závod na 6 km bezchybně.

Šampionát v neděli zakončí stíhací závody.

Mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě - sprint: Junioři (7,5 km): 1. Mikyska 20:37,9 (1 tr. okruh) 2. Hornig (oba ČR) -10,3 (1) 3. Sklenárik (SR) -50,6 ...8. Mareček -1:09,0 (3) 13. Kocián -1:39,0 (1) 31. Kabrda -2:53,0 (5) 32. Mánek (všichni ČR) -2:55,7 (5). Juniorky (6 km): 1. Ševčenková (Rus.) 18:13,3 (0) 2. Bulinová (Lot.) -10,6 (1) 3. Repincová (Slovin.) -21,4 (1) ...5. Voborníková -27,7 (1) 14. Masaříková -1:54,7 (0) 15. Jandová -1:58,2 (2) 17. Pavlů -2:05,1 (0) 22. Doležalová -2:14,5 (1) 27. Polednová (všechny ČR) -2:52,5 (5).

Ženy (6 km): 1. Hojniszová-Staregová (Pol.) 16:56,4 (1 tr. okruh) 2. Davidová (ČR) -11,1 (0) 3. Klemenčičová (Slovin.) -21,0 (0) ...15. Jurčová -1:31,6 (1) 31. Jislová -2:04,7 (4) 32. Charvátová -2:11,1 (5) 37. Vinklárková -2:38,9 (4) 40. Teplá (všechny ČR) -2:53,3 (4)